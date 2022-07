Scolapiatti nel water, altro che pazzo: chi lo fa è un genio | Ti risolve un grosso problema

By

Oggi vi sveliamo come pulire il water in maniera efficace e perché dovresti inserire uno scolapiatti all’interno della tazza.

Sei dedito alla pulizia del wc, ma non sei certo di farla bene? Continua a leggere il nostro articolo per scoprire qualcosa di incredibile, che sicuramente non ti aspettavi!

Come pulire il wc in modo efficace

L’obiettivo principale della pulizia del wc deve essere l’area in cui ci sediamo, oltre al coperchio e al pulsante della cisterna. Il consiglio è quello di usare guanti di plastica di un colore esclusivo per la pulizia del water.

Passiamo alla tua pulizia ordinaria. Avremo bisogno di uno spazzolino da denti, un detergente per wc, un detergente spray generico, carta da cucina. Il consiglio è quello di preferire panni usa e getta e di immergerli con disinfettante o candeggina durante la notte prima di usarli.

Indossiamo i guanti, togliamo, se presente, qualsiasi oggetto che potrebbe trovarsi sul wc e vaporizziamo dall’esterno l’intero wc, compreso il coperchio, aperto e chiuso, la cisterna e il piede. Quindi applichiamo il detergente per WC all’interno della tazza, nella zona in cui l’acqua esce durante lo sciacquone. Non dimenticheremo di pulire il manico della cisterna.

Chiudiamo il coperchio e con carta da cucina togliamo il detergente che abbiamo applicato all’esterno. Con lo spazzolino puliamo le giunture più inaccessibili, la zona delle viti che regolano il coperchio, la ciotola al pavimento.

Una volta terminato, tiriamo la catena e lasciamo scorrere l’acqua, con la quale andremo a risciacquare la spazzola. Per asciugarlo, lo teniamo orizzontalmente tra la tazza e il sedile.

Continuate a legger per scoprire perché dovreste mettere uno scolapiatti nel water.

Ecco perché dovresti mettere uno scolapiatti nel water

Sembra incredibile, ma è così. Uno scolapiatti può rivelarsi un rimedio efficace nel caso in cui il water sia ostruito.

Per prima cosa dovremmo utilizzare una pistola aspiratrice, in grado di attirare tutta l’acqua in eccesso.

Una volta che la tazza del wc risulterà svuotata, potremo procedere con l’aiuto dello scolapiatti. Quindi, dovremo metterlo all’interno della bocca dello scarico e pompare.

Dopo poco vedremo che il wc comincerà a sbloccarsi e in seguito a sturarsi. A quel punto avremmo sconfitto l’otturazione.

Cosa ne pensate di questo metodo? Lo trovate efficace o solo una perdita di tempo? Con noi ha funzionato, fateci sapere se è lo stesso con voi!