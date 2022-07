By

E’ arrivata l’estate e anche i reali britannici si divertono ad andare al mare e a rilassarsi in spiaggia. Siamo abituati a vederli sempre con abiti eleganti e mai in modo casual, ma avete mai visto il Principe Carlo in costume? Ha un fisico pazzesco: vediamolo.

In estate è impossibile non concedersi almeno qualche giorno di mare, nemmeno se sei uno dei sovrani d’Inghilterra. Non ci crederete mai ma anche il Principe Carlo all’età di 70 anni può permettersi di sfoggiare un fisico da urlo.

Lo avete mai visto in costume da bagno? Ha un corpo asciutto e davvero tonico. Le foto di lui al mare hanno fatto il giro del mondo, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il Principe del Galles ha un corpo da far invidia ai ventenni: vediamolo.

Il Principe Carlo al mare | Ha lasciato tutti i suoi sudditi a bocca aperta

Il Principe Carlo, il 14 novembre 2022, spegnerà 73 candeline, ma vedendo il suo corpo sembra che ne abbia almeno una trentina in meno. Se credete che i reali non si concedano qualche giorno al mare tra il relax e il divertimento, vi sbagliate, o meglio, accade raramente.

Quest’anno, almeno per ora, nessun membro della famiglia reale è stato avvistato in qualche spiaggia paradisiaca. Ma ben 3 anni fa, il Principe Carlo insieme a sua moglie Camilla Parker Bowles, decisero di fare un bel tuffo alle Barbados.

Un evento che fece molto discutere, addirittura, al tempo si vociferava che le immagini di loro due in costume da bagno, fecero infuriare la Regina Elisabetta. Ma avete mai visto il figlio di sua maestà al mare? Ha una fisicità pazzesca, infatti, lasciò tutti a bocca aperta: vediamolo.

Il Principe Carlo in costume | FOTO

Nel 2019, Carlo e Camilla sono stati paparazzati da TMZ in spiaggia alle Barbados. Come immaginerete già, ad attirare l’attenzione è stato proprio il costume inaspettato del Principe Carlo. Era dal 1983 che non vedevamo con gli indumenti da mare.

Per la precisione, il reale ha optato per sfoggiare dei pantaloncini a costume dallo stile hawuaiano molto colorati. Un look fuori dal normale, che lasciò veramente tutti i suoi sudditi a bocca aperta.

Dalle immagini, non possiamo non notare il suo fisico super tonico. Anche sua moglie Camilla si è mostrata in forma impeccabile, ma ha scelto un monokini blu navy, molto più sobrio rispetto a quello di Carlo.