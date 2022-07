Luciana Littizzetto, ma voi l’avevate capito che era lui il marito? Più conosciuto di lei

By

Luciana Littizzetto, la comica più amata del mondo dello spettacolo italiano. Della sua carriera sappiamo tutto, però, non tutti conoscono la sua vita privata. Sapete chi è suo marito? Non ci crederete mai, ma è proprio lui: scopriamo di più.

Senza dubbio, Luciano Littizzetto non ha bisogno di presentazioni, è la comica più amata della televisione italiana. In pochi conoscono la sua vita privata, infatti, in tutti questi anni lei ha sempre cercato di proteggere il più possibile la sua privacy.

Sicuramente, non avrete la più pallida idea di chi sia suo marito, giusto? Da non credere è più famoso di lei. E’ un uomo molto affascinante e fa un lavoro importantissimo. Avete capito di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Luciana Littizzetto, chi è suo marito? E’ proprio lui

Classe 1964, nata il 28 ottobre, Luciano Littizzetto è la comica più amata del piccolo schermo. Sin da piccola ha sempre avuto la passione per la recitazione, infatti, in età adulta ha abbandonato la professione d’insegnante per dedicarsi al cabaret.

A 27 anni ha esordito nel piccolo schermo al Maurizio Costanzo Show e da lì non ha mai più lasciato la televisione. Oggi la vediamo al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Malgrado sia uno dei volti più amati, della sua vita privata sappiamo davvero poco.

Ad esempio, sapete chi è il suo ex marito? Si chiama Davide Graziano ed è un noto produttore musicale e batterista della band Africa Unite. Hanno anche adottato due figli Vanessa e Jordan Beljuli, di origini albanesi.

Luciana e Davide hanno deciso di intraprendere strade diverse ben quattro anni fa, purtroppo, non sappiamo in che rapporti siano rimasti. Oggi, Luciana ha ritrovato la serenità con un’altra persona: scopriamo di chi si tratta.

Luciana Littizzetto, chi è il suo nuovo fidanzato? Tutti i dettagli

Non tutti sanno che Luciana Littizzetto è attualmente legata ad un uomo molto importante. Sapete di chi è? Lui si chiama Andrea Zalone, non si tratta del fratello del noto attore pugliese Luca Medici, in arte Checco Zalone, ma di uno degli autori televisivi più conosciuti del mondo dello spettacolo.

E’ nato a Torino, come la Littizzetto, il 29 luglio del 1968. Andrea svolge un lavoro importante nel piccolo schermo, ma è stato anche un talentuoso doppiatore. In particolare, è stato la voce di Kevin nella soap Sentieri, la voce di Victor di Tremors e di David in Tutte per Uno. Inoltre, ha già un figlio, Tommaso Zalone. Il 24enne ha deciso di seguire le orme di suo padre, infatti, anche lui è un doppiatore.