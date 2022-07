Insalata di riso di Bruno Barbieri, viene buona solo se il riso lo scoli così: lo fanno in pochi

Ecco che oggi vi proponiamo una ricetta incredibile che siamo sicuri che vi lascerà senza fiato, quella dell’insalata di riso di chef Barbieri.

Una ricetta che siamo sicuri che non potrai fare altro che ripetere per i tuoi figli o per gli amici. Continua a leggere per scoprire tutte le dritte dello chef Bruno Barbieri e diventa Masterchef per un giorno!

Il segreto sta nella cottura del riso

Sembra incredibile, ma una delle regole principali di chef Barbieri è quella di non sbagliare la cottura del riso. In tanti sicuramente pensavano che tutto fosse nelle mani dei condimenti, e invece non è così.

Il riso, infatti, deve essere esclusivamente quello per l’insalata e deve essere cotto all’interno di una pentola colma d’acqua leggermente salata. Un’alternativa può essere quella di cuocere il riso al vapore.

Ma perché è così importante l’acqua? Perché bisogna evitare che i chicchi di riso si uniscano tra di loro a causa della troppa acqua.

Un altro dettaglio è quello di rispettare i tempi di cottura del risotto, raccomandati nella confezione. Anzi, l’ideale sarebbe quello di scolarlo qualche minuto prima, a detta dello chef Bruno Barbieri.

Ora vi illustriamo la ricetta dell’insalata di riso del famosissimo chef di Masterchef, siamo sicuri che vi stupirà!

La ricetta dell’insalata di riso di Bruno Barbieri

Ecco di seguito gli ingredienti necessari:

Riso nero Venere

Emmenthal stagionato in grotta

Prosciutto cotto tagliato spesso

Olive taggiasche

Funghi cardoncelli

Ventresca di tonno

Uova

Capperi

Acciughe

Cuori di carciofo sott’olio

Giardiniera

Prezzemolo

Piselli

Erba cipollina

Olio evo

Un po’ di scorza di lime

Per la preparazione della giardiniera:

Peperoni

sedano

carote

Lo chef ha tagliato tutti gli ingredienti a cubetti, dopodiché ha sbollentato tutte le verdure una per una nell’aceto: prima le carote, poi il sedano, per ultimi i peperoni.

Infine ha fatto asciugare ben bene e marinato le verdure e nell’olio per un giorno intero.

Per quanto riguarda gli ingredienti rimanenti, è fondamentale che siano tutti freschi: lo chef mette in guardia, nulla di già pronto!

Dopo averli cotti singolarmente e aver preparato il riso, tutto quello che dovrete fare non è altro che assemblare gli ingredienti e lasciarli riposare in frigorifero.

Tirate fuori il contenitore dal frigo circa 20 minuti prima di servirlo e godetevi la vostra insalata, che siamo sicuri lascerà tutti senza parole. Fateci sapere com’è venuta la ricetta!