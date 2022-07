Glicemia alta, questo buonissimo frutto estivo la riduce in 5 minuti: lo sottovalutano tutti

Ecco che vi sveliamo tutti i segreti della glicemia alta e quale sarebbe il frutto estivo in grado di ridurla in soli 5 minuti.

Glicemia alta, le cause

Se il sistema endocrino non riesce a regolare la quantità di glucosio che viene immagazzinata e utilizzata per produrre energia, allora sperimenteremo livelli elevati di zucchero nel sangue. Che può essere molto dannoso per la nostra salute.

Questo è ciò che in medicina è noto come iperglicemia: alte concentrazioni di zucchero nel sangue. O perché l’organismo non è in grado di produrre insulina (diabete di tipo 1) o perché non risponde adeguatamente all’insulina (diabete di tipo 2).

Ecco quali sarebbero le principali cause della glicemia alta:

Cibo in eccesso, soprattutto se si tratta di carboidrati.

Avere una vita sedentaria: non svolgere alcun tipo di attività fisica.

Effetti collaterali di altri farmaci (steroidi, antipsicotici, ecc.)

Situazioni stressanti.

Periodo mestruale: può causare forti variazioni dei livelli ormonali.

Disidratazione

Prodotti senza zucchero: anche se sembra contraddittorio, poiché contengono molti carboidrati, amido e grassi.

Febbre, a causa dell’enorme perdita di liquidi.

Abuso di bevande energetiche.

Mangiare troppa frutta secca.

Obesità.

Scopriamo, però, qual è il frutto in grado di abbassarla.

Ecco il frutto in grado di abbassarla

Il frutto estivo in grado di abbassarlo è quello della carambola. La carambola è un frutto tropicale, originario dell’Indonesia, dalla polpa succosa e croccante, dal colore giallo chiaro e dal sapore acido.

Ha pochi semi ed è anche povero di calorie (contiene molta acqua ed è povero di grassi), il che lo rende un buon alimento per le persone che seguono una dieta per dimagrire e per abbassare la glicemia.

Oltre ad essere bella da vedere e una buona merenda, la carambola è ricca di fibre, che facilitano il transito intestinale. Contiene inoltre una quota non trascurabile di minerali come il potassio, che rafforza ossa e muscoli, e, in quantità minore, fosforo e calcio, essenziali per la salute di ossa e denti.

Questo frutto tropicale contiene vitamina C, fondamentale per assorbire il ferro e un importante antiossidante, che riduce al minimo gli effetti dell’invecchiamento cellulare. E la vitamina A, che si distingue per il miglioramento della salute della pelle, dei capelli e della vista.

