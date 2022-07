Gemma Galgani di UeD, l’inaspettato intervento: è finita sotto i ferri | Cosa è successo

Gemma Galgani di Uomini e Donne lascia tutti sgomenti. La dama finisce sotto i ferri. Arriva l’inaspettato intervento. Che cosa le è successo? Scopriamolo. I fan sono rimasti a bocca aperta.

Gemma Galgani è senza dubbio la dama più chiacchierata del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Lei che ormai è il pilastro fondamentale della trasmissione, continua a riservare sorprese e colpi di scena.

Anche se Uomini e Donne è in pausa, la signora torinese sui social, che utilizza e anche frequentemente, è diventata una vera e propria star. Insieme alla sua migliore amica, Ida Platano, condivide con piacere dettagli della loro amicizia ma anche altro della vita privata, con i suoi tantissimi seguitori.

I telespettatori ne sono convinti: senza Gemma la trasmissione non avrebbe lo stesso tono, lei è una presenza irrinunciabile per la stessa Maria De Filippi. Proprio nelle scorse ore, è arrivato uno scoop clamoroso che travolge la protagonista del salotto dei sentimenti di Canale 5.

La Galgani finisce sotto i ferri, arrivava l’inaspettato intervento. Che cosa le è successo? I fan sono rimasti senza parole. Trapelano delle notizie che sconvolgono tutti.

Cosa è successo alla dama di Uomini e Donne: perché è finita sotto i ferri?

Gemma Galgani torna a far parlare prepotentemente di sé. La dama torinese finisce sotto i ferri, si opera. Che cosa le è successo? Fa sapere il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti che la protagonista del dating show di Canale 5, ha deciso di cedere nuovamente al fascino della chirurgia estetica e di ritoccare ancora una volta il suo viso. Sapete che cosa ha deciso di (ri)farsi? Il naso!

Si legge sul settimanale che ha lanciato la notizia bomba che ha sconvolto tutti:

“Gemma tornerà in tv con il naso rifatto?”.

Si vede anche un prima e un probabile dopo della dama torinese con il naso sfinato. Non è la prima volta che la Galgani si sottopone a un intervento chirurgico, già in passato ha ritoccato altre parti del suo corpo per sembrare più giovane.

Ricorderete che la protagonista indiscussa di Uomini e Donne face parlare tutti dopo essersi sottoposta a un intervento al seno che è diventato oggi più prosperoso. Ha fatto inoltre un lifting al volto, ha rimpolpato le labbra e si è rifatta anche i denti.

Insomma, per concludere in bellezza, non le resta che modificare il naso. Il settimanale di Riccardo Signoretti ha creato scompiglio sui social e non è mancato l’intervento di Tina Cipollari che ha commentato pungentemente così:

“Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”.

Già è cominciata la guerra tra le due primedonne di Uomini e Donne. Chi la avrà vinta? E soprattutto, Gemma Galgani si sottoporrà davvero a questo intervento estetico? Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.

Se ci sarà questa operazione, la dama sicuramente si mostrerà con il suo nuovo naso sui social. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sono le intenzioni della torinese. Per il momento, però, la protagonista di UeD si nasconde dietro il silenzio.