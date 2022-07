Charlotte Casiraghi, lietissimo annuncio a Monaco: zio Alberto al settimo cielo

Charlotte Casiraghi, arriva il lietissimo annuncio che fa scoppiare il cuore dei monegaschi di gioia. Lo zio Alberto II è al settimo cielo. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi.

Charlotte Casiraghi lo ha fatto davvero, arriva il lieto annuncio. Il principato è al settimo cielo e anche lo zio Alberto non potrebbe essere più felice. Ecco che cosa ha annunciato la figlia di Carolina di Monaco.

Alberto di Monaco al settimo cielo

Finalmente Alberto di Monaco e la sua consorte, Charlene Wittstock sono protagonisti delle prime pagine dei settimanali nazionali e internazionali ma questa volta non per via di crisi o problemi di salute, anzi.

Tra i due sovrani monegaschi sembra essere finalmente tornato il sereno. La coppia, dopo un breve soggiorno a Oslo per un tour ufficiale, si trova attualmente in Algeria e con loro anche i piccoli di casa Grimaldi, i gemellini Jacques e Gabriella.

Proprio loro sarebbero stati il collante di Alberto e Charlene, i complici che avrebbero agito per far ritornare l’armonia familiare. In più occasioni, recentemente, Charlene e Alberto si sono mostrati in pubblico felici e sorridenti, segno che finalmente dopo la tempesta è spuntato il sole.

A rendere però felice il sovrano monegasco non è soltanto sua moglie ma anche sua nipote. Sapete che cosa ha fatto Charlotte Casiraghi? Arriva finalmente il lieto annuncio, tutti sono al settimo cielo: il sovrano e la comunità monegasca sono pazzi di gioia.

Charlotte Casiraghi, arriva il lieto annuncio

La Casiraghi è tra le reali più chiacchierate del momento. Proprio lei sconvolge Monaco con un lieto annuncio e rende zio Alberto tanto felice. La figlia di Carolina di Monaco ha inaugurato proprio nel Principato “La semaine de la philosophie” dando vita ad un progetto culturale a cui è particolarmente legata.

Lo zio è orgoglioso di lei. Charlotte Casiraghi ha sempre avuto una grande passione per la filosofia tanto che nel 2004 si è laureata proprio in questa disciplina all’Università della Sorbona.

La sua passione per la scrittura ma soprattutto per la filosofia, le hanno permesso di inserirsi anche nel mondo del giornalismo. Charlotte è ancora oggi una articolista di fama internazionale ed è stata per diverso tempo anche direttrice di alcune riviste culturali.

L’obiettivo della principessa è quello di diffondere l’importanza della filosofia non solo tra gli adulti ma anche tra i bambini. Nel 2015, insieme a dei filosofi di fama internazionale, è stata cofondatrice del Club degli incontri filosofici di Monaco.

Scrive la rivista Ici Paris che la testimonial di Chanel ha intenzione di diffondere la filosofia anche nelle scuole ma soprattutto di far sì che nella comunità monegasca si approcci positivamente a questa disciplina:

“Charlotte agisce per il bene della sua comunità e si impegna pienamente a farla risplendere oltre la Rocca”.

Insomma, la figlia di Carolina di Monaco ha reso davvero tutti orgogliosi. Proprio in questa settimana ha celebrato il suo terzo anniversario con Dimitri Rassam, suo marito e padre di suo figlio Balthazar. A dispetto dei gossip, le cose tra di loro vanno a gonfie vele. Charlotte sta vivendo un periodo davvero d’oro.