Budino alle pesche, fresco e gustosissimo: 10 volte più buono di qualsiasi gelato

Il budino alle pesche è una ricetta fresca ed estiva per un gustoso dessert, composto con ingredienti che abbiamo in casa. Più buono del gelato!

Una ricetta veloce e facile da preparare fatta di pesche, latte, zucchero e uova.

Budino alle pesche

L’estate è il tempo delle pesche, che raggiungono la loro massima “succosità” nei mesi di luglio e agosto, quindi perché non approfittarne?

Forse la pesca è uno dei frutti più delicati che abbiamo nella nostra fruttiera. Al momento dell’acquisto, dobbiamo assicurarci che sia già matura se vogliamo consumarla subito.

Nel caso in cui acquistiamo pesche con quel puntino verde possiamo lasciarle maturare a temperatura ambiente per uno o due giorni, fino a quando il tono verde non sarà scomparso e avremo quell’odore così caratteristico della pesca matura.

Sono una vera delizia naturale a cui è difficile resistere e che ha l’affettuoso appellativo di frutto estivo, e si possono realizzare molte ricette con questo frutto. Una di queste è appunto il budino.

Il budino alle pesche è un’alternativa fresca al gelato, ma altrettanto gustosa. Per questa ricetta si è scelto di non usare la colla di pesche che non è gradita da tutti. Tuttavia nulla vi vieta di utilizzarla se volete.

Vediamo dunque cosa occorre per preparare il nostro budino alle pesche e come procedere per la sua realizzazione.

Ingredienti per il budino di pesche:

500 ml di latte

1 scorza di limone biologico grattugiata

la polpa di 4 pesche sbucciate

4 tuorli d’uovo

120 grammi di zucchero

2 cucchiai di rum

Preparazione