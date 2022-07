Antonino Spinalbese, scoop: è stato obbligato da Belen a farlo | Scatta la denuncia

Antonino Spinalbese nell’occhio del ciclone. L’ex compagno di Belen Rodriguez obbligato a farlo proprio dalla showgirl argentina. Scatta la denuncia. Che cosa sta succedendo tra i due ex fidanzati? Scopriamolo.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez ai ferri corti. Arriva come un fulmine a ciel sereno lo scoop che nessuno si aspettava: l’hair stylist obbligato da Belen a farlo: si arriva alla denuncia. I dettagli.

Antonino e Belen distanti più che mai

È passato tanto tempo da quando Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno annunciato all’Italia la loro rottura. Il loro amore che è durato appena un anno ed è stato così intenso da far mettere al mondo la figlia, Luna Marì, è finito in un battibaleno.

Oggi, ciascuno di loro ha preso strade diverse. Belen è ritornata con Stefano De Martino, il suo primo marito con il quale sta ricostruendo pian piano la sua famiglia. Invece Antonino Spinalbese è stato beccato accanto a Giulia Tordini e con lei sembrerebbe essere scattato il colpo di fulmine.

Tuttavia, nonostante Antonino e Belen non siano più una coppia, continuano a far parlare. Sapete che cosa è successo? Scatta la denuncia: Spinalbese obbligato dalla showgirl argentina a farlo. Che cosa sta succedendo tra i due? Non tira purtroppo buon vento.

Scatta la denuncia: Belen e l’hair stylist ai ferri corti

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono ai ferri corti. I due, secondo alcune indiscrezioni, non si parlerebbero nemmeno più se non per argomenti riguardanti la figlia Luna Marì.

E proprio la piccola, è la ragione per la quale la showgirl argentina ha tirato fuori gli artigli. Arriva uno scoop clamoroso che ha lasciato senza parole e a lanciarlo è l’investigatore social.

Attraverso il suo profilo Instagram, Alessandro Rosica sempre ben informato su gossip e pettegolezzi, ha sganciato una bomba senza precedenti. Le sue rivelazioni che si dimostrano poi sempre veritiere, annunciano guai in vista tra i due ex fidanzati.

Sembra ormai certa la presenza di Antonino Spinalbese alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo starebbe corteggiando da tempo. Il direttore di Chi lo sa bene che una presenza come la sua, legata a nomi importanti come quello di Belen, potrebbe portare a dati di ascolto altissimi per la trasmissione.

Perché rinunciare dunque a lui? Belen però non ha preso di buon grado la notizia. La showgirl argentina teme che il suo ex possa tirare in mezzo lei e la figlia. Sembra infatti, come riporta l’investigatore social, che Belen avrebbe dato un ultimatum al suo ex: non parlare di lei e della figlia al GF altri altrimenti scatta la denuncia.

Insomma, pare proprio che sia intenzione della showgirl argentina diffidare l’ex compagno a parlare di sé e di Luna Marì. Antonino Spinalbese per il momento mantiene il silenzio su questa questione, non si è esposto nemmeno sull’argomento GF Vip.

Intanto si è fatto beccare insieme a Giulia Tordini con la quale la relazione sembrerebbe piuttosto seria ma molti sono convinti che anche la Tordini sia l’ennesima ‘vittima’ di Antonino, un’altra ragazza per far parlare di sé e creare scompiglio. La situazione insomma è piuttosto delicata e tra diffide, mezze verità e denunce, ne vedremo sicuramente delle belle.