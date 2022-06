Supermercato, il trucchetto per farti pagare il doppio alla cassa: non ci cascare più

La classica offerta compra uno e prendi uno gratis è popolare. Ma mentre i veri affari possono essere un furto, troppo spesso queste offerte sono uno dei tanti trucchi di marketing del supermercato che non funzionano a tuo favore.

Abbiamo anche visto situazioni in cui i supermercati hanno aumentato il prezzo dell’articolo durante l’affare, il che significa che in realtà è più economico cercare lo stesso articolo non incluso nella promozione.

Prenditi il ​​tuo tempo, guarda i singoli prezzi e confrontali prima di mettere qualcosa nel carrello.

Offerte multi-acquisto – Alcune offerte di acquisto multiplo (in cui ti viene detto che risparmierai acquistando in blocco), non possono essere affatto considerate “offerte”.

Anche se non ti costeranno di più, spesso non ti faranno risparmiare nulla, il che significa che sei stato appena indotto ad acquistare un prodotto molto più di quello che volevi.

Ad esempio, potresti imbatterti in offerte come “3 per 3 euro ” quando l’articolo ha comunque un prezzo individuale di 1 euro ciascuno.

Questa psicologia del supermercato inganna il tuo cervello facendogli pensare che hai fatto un buon affare ottenendo di più per i tuoi soldi, anche se non ne hai bisogno (o non lo desideri).

Generi gettati alla rinfusa – Si tratta di prodotti che all’apparenza possono far pensare a prodotti economici, in quanto sono gettati “strategicamente” in grandi cesti come se non costassero nulla, e invece a verificare con attenzione non è così.

Presumibilmente sono prodotti che sono stati ridotti a un prezzo inferiore rispetto al normale. Tuttavia ti consigliamo di dare un’occhiata all’articolo disposto sullo scaffale.