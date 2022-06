Silvia Toffanin, colpo di scena: proprio lui molla tutto | Se n’è scappato con la collega

Silvia Toffanin, colpo di scena in casa Berlusconi: proprio lui beccato insieme ad un’altra. Lei è una famosa collega della conduttrice. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Le foto mostrano tutto.

Silvia Toffanin, arriva una paparazzata che nessuno si aspettava: proprio lui è scappato insieme ad un’altra. La lei in questione è una famosa collega di Silvia, nonché sua amica. Ecco di chi stiamo parlando.

Colpo di scena nella famiglia Toffanin-Berlusconi

Silvia Toffanin è tra i volti più apprezzati del piccolo schermo. La compagnia di Pier Silvio Berlusconi è da anni al timone di Verissimo, la trasmissione Mediaset che tanto piace ai telespettatori.

Sempre gentile, disponibile, educata e dolcissima, Silvia si può considerare una delle presentatrici più apprezzate, proprio per il suo carattere, dagli spettatori italiani. Il format da lei condotto ha ottenuto così grande successo nel 2022 che i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di accontentare il pubblico con un doppio appuntamento settimanale.

Da qualche settimana Verissimo è terminato e Silvia si può godere la sua famiglia e qualche giorno di relax prima di tornare nuovamente in televisione con nuovi ed entusiasmanti progetti professionali.

Si dice che potrebbe essere proprio lei la conduttrice de La talpa, un programma storico condotto in passato da Paola Perego, che potrebbe essere affidato a lei. Per il momento queste sono solo delle indiscrezioni. Non è invece una voce di corridoio il fatto che proprio lui sia scappato con un’altra: colpo di scena in casa Berlusconi, lui beccato insieme alla famosa collega di lei.

Chi è la famosissima collega di Silvia beccato insieme a lui

Colpo di scena in casa Berlusconi: proprio lui scappa con la famosa collega di Silvia. Stiamo parlando di Maddalena Corvaglia. Ad essere protagonista di questa ‘scappatella’ non è però Pier Silvio Berlusconi, fedelissimo compagno della Toffanin, ma Paolo Berlusconi, il fratello dell’ex premier Silvio.

Paolo e Maddalena, come riporta il settimanale Chi, sono stati paparazzati in giro per la Versilia. I due si conoscono da tanto tempo e sembrano oggi più affiatati che mai. Scrive il giornalista di Chi:

“Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono una famiglia”.

Mai parole furono più vere. Maddalena, che tra l’altro è una delle amiche più care anche di Silvia Toffanin, si può considerare da tempo immemore una persona di famiglia per i Berlusconi. La Corvaglia è infatti la migliore amica di Matilda, la cognata di Paolo Berlusconi.

La ‘coppia’ trascorre molto tempo insieme e anche la figlia di Maddalena, Jamie, viene trattata dalla potente famiglia come una nipote acquisita. Tra di loro si può parlare di un’amicizia speciale che li unisce da tanti anni:

“Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare, sempre l’uno accanto all’altra”.

Non si può parlare di una storia d’amore (forse). La stessa Maddalena che anche lo scorso anno è stata paparazzata insieme a Paolo Berlusconi, aveva tenuto a smentire ufficialmente questa voce: i due sono “amici speciali”, si vogliono tanto bene e adorano trascorrere del tempo insieme anche se le foto scattate dal settimanale Chi non fanno pensare propriamente a un’amicizia. Che ci sia qualcosa di più tra i due? Presto arriverà la lieta notizia? I fan se lo augurano.