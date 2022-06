Shock in famiglia reale inglese: il matrimonio è nullo | Addio al titolo da regina

Famiglia reale inglese, shock nella Royal Family: il loro matrimonio è nullo, proprio lei costretta a rinunciare al titolo da regina. Scandalo senza precedenti nel Regno Unito.

Si ritorna a parlare nuovamente della Royal Family inglese e dei suoi componenti. La Regina Elisabetta è sempre stata protagonista di chiacchiere e pettegolezzi sia per la sua vita privata che per gli scandali di corte.

Mentre di lei, oggi, si parla per le sue preoccupanti condizioni di salute, da qualche tempo infatti i problemi di mobilità le impediscono di essere attiva come un tempo, gli altri membri della casa reale hanno i riflettori puntati addosso per via di scandali e polemiche: infatti ora è il suo entourage ad occupare le prime pagine di riviste nazionali e internazionali.

Tra Kate, William, Harry e Meghan la monarca più longeva della storia del Nazioni non riesce a trovare un momento di pace. Proprio dal Regno Unito arriva una indiscrezione scioccante che lascia i sudditi interdetti: il loro matrimonio è nullo, proprio lei costretta a rinunciare al titolo da regina. Che cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.

Matrimonio nullo: lei perde il titolo da regina

Il settimanale tedesco Meine Freizeit dedica uno spazio a due componenti importanti della famiglia reale. Proprio loro, protagonisti di un episodio senza precedenti: il matrimonio che hanno contratto è nullo. Ad essere travolti da questo scandalo mediatico sono Carlo e Camilla.

La Parker rischia di perdere il titolo da regina. Come mai questa notizia spunta fuori solo ora? Sembrerebbe infatti che Carlo e Camilla appartengano alla stessa famiglia, niente di meno sono cugini! È stato pertanto celebrato, nel 2005, un matrimonio tra consanguinei che potrebbe rendere annullabile la loro unione.

Come è possibile che il duca e la duchessa di Cornovaglia condividano l’albero genealogico? La risposta è semplicissima. La bisnonna di Camilla, Alice Keppel, è stata l’amante del trisavolo del Principe Carlo, il re Edoardo VII. Alice era la sua favorita, la sua amante ufficiale.

Alice Keppel apparteneva alla nobile casata degli Edmonston. Era l’ultima di nove figli di Mary Elizabeth Parsons (parente del più noto John Whittle Parsons) e di Sir William, barone di Edmonstone. Giovanissima, a soli 23 anni, viene data in sposa a un conte, George Keppel e con lui ha avuto due figlie, Violet e Sonia.

Sonia è la nonna di Camilla. La mamma di Sonia e Violet, Alice, attirò per la sua bellezza, l’attenzione di Edoardo VII, figlio della regina Vittoria. I due iniziarono una relazione clandestina. Nell’anno 1898 Alice divenne l’amante ufficiale di Edoardo VII che era però sposato con Alessandra di Danimarca. Si mormora che la seconda figlia di Alice, Sonia, nonna di Camilla, sia figlia illegittima di Edoardo VII ( trisavolo Carlo).

Se questa notizia fosse reale, Carlo e Camilla sarebbero cugini, il loro matrimonio potrebbe essere dichiarato nullo e la Parker potrebbe perdere da un momento all’altro il titolo da regina a cui aspira da sempre. I sudditi sono sconvolti, questi intrighi familiari appassionano sempre più non solo l’Inghilterra ma il mondo intero.