Serena Bortone, ritrova il sorriso insieme al famoso collega 50enne: hai capito! | FOTO

La famosa conduttrice Serena Bortone torna finalmente a sorridere al fianco di un noto uomo famoso nel mondo della filmografia. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

Nelle ultime ore la famosa conduttrice ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé per via di un sospetta vicinanza che non è passata affatto inosservata. Come ben saprete negli ultimi tempi sul suo conto hanno iniziato a circolare diverse voci, le quali la vedevano protagonista di un gossip che però in realtà era fondato semplicemente su delle supposizioni di un singolo. In diverse occasioni appunto il pubblico si è chiesto quale fosse il vero segreto celato riguardante la sua vita privata ed in particolare la sua vita sentimentale.

Ebbene, nella maggior parte delle interviste da lei stessa rilasciate, quando si tratta di questo argomento, la donna preferisce rimanere molto vaga. Ama infatti mantenere la propria privacy tale, senza svelare tutto ciò che accade lontano dalla telecamere. D’altronde questo è il principale nemico di ogni Vip, quando si diventa famosi bisogna fare i conti perfino con con il giudizio di persone che in realtà non si conoscono.

Per questo motivo appunto diversi volti famosi nel mondo dello spettacolo e non decidono di mantenere la propri avita lontana dai riflettori con l’intento di non far trapelare assolutamente nulla. Nelle ultime ore però un semplice scatto ha stupito incredibilmente i fan, i quali sono rimasti completamente a bocca aperta nel vederla al fianco di un noto volto essendo incredibilmente spensierata. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa è successo fra i due.

Serena Bortone finalmente con il sorriso sul volto, il famoso collega le porta serenità: ecco di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato la nota conduttrice ama incredibilmente la propria libertà e proprio per questo motivo appunto preferisce mantenere le distanze. Facciamo chiarezza, in diverse occasioni la donna ha dichiarato di non volersi legare fortemente ad una persona poiché così facendo andrebbe ad influenzare negativamente la sua libertà e la sua completa spensieratezza. Questo però non la fermerebbe affatto se davanti ai suoi occhi ci fosse un uomo capace di comprendere il suo pensiero.

Ebbene, nelle ultime ore la donna si è mostrata pubblicamente assieme ad un uomo in particolare. Stiamo indubbiamente parlando di Beppe Convertini, il quale è un famoso attore. I due si sono scattati una foto, poi pubblicata sulle Instagram Story di lei. Entrambi sono apparsi molto felici della compagnia ritrovata.