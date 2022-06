“Ma dove mette le mani?”, imbarazzo per Michelle Hunziker: Angiolini inchiodato così | FOTO

La nota conduttrice torna a far parlare di sé per via di un episodio che ha lasciato tutti davvero senza parole. Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini sotto accusa: Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente.

Come ben saprete, nonostante il divorzio dal noto imprenditore Tomaso Trussardi sia avvenuto solo qualche mese fa, la vita sentimentale della famosa conduttrice è tuttora particolarmente movimentata. Nonostante gli innumerevoli chiacchiericci che la vedevano coinvolta in una relazione con il noto cantante Eros Ramazzotti, lei in realtà ha intrapreso una strada completamente diversa sorprendendo tutti. Ormai da diversi mesi lei è particolarmente vicina al noto medico chirurgo Giovanni Angiolini, il quale è conosciuto particolarmente nel mondo dello spettacolo proprio per via dell’affluenza dei pazienti Vip.

Questo però non ha assolutamente influenzato il loro avvicinamento ed anzi, la loro storia ha stupito incredibilmente tutti i fan della donna. Lei tuttora si definisce spensieratamente single e ad assolutamente libera da ogni legame sentimentale. Le foto che le ritraggono in sua compagnia però affermano ovviamente il contrario.

In diverse occasioni i due si sono mostrati in pubblico scambiandosi perfino delle tenere effusioni. Nelle ultime ore però sul loro conto ha iniziato a circolare un voce assolutamente sconvolgente, la quale vede la conduttrice come principale protagonista. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo nelle ultime ore e cosa ha letteralmente indignato il pubblico.

Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini lo fa davanti a tutti, l’indignazione dei presenti: ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore è accaduto proprio ciò che mai nessuno si sarebbe potuto immaginare. Come ben saprete in diverse occasioni i due si sono mostrasti insieme attirando incredibilmente l’attenzione per via del loro passionale avvicinamento. Questo però ha raggiunto un limite non del tutto accettato dal pubblico.

ma dove mette le mani angiolini??? che imbarazzo 😂 #michellehunziker pic.twitter.com/Dvpzm6K863 — iamlila (@Gossip14378601) June 29, 2022

Nelle scorse ore appunto Chi ha pubblicato alcuni scatti fati direttamente dai paparazzi, i quali hanno catturato un momento del tutto inaspettato. Secondo quanto si può ben vedere dalle immagini il noto medico poggia la sua mano proprio sul lato B della conduttrice. Inutile dirlo, questo episodio catturato da questo scatto ha lasciato perplessi molti fan della donna, i quali pensano che il comportamento adottato dal medico non sia affatto appropriato.

Ovviamente questo episodio è diventato argomento di dibattito, alcuni sono particolarmente infastiditi altri invece pensano che sia invece normale adottare dei comportamenti tali condividendo la propria intimità. Bisogna però tener conto che i due si trovavano in pubblico. Attualmente però non vi lacuna dichiarazione dei diretti interessati a riguardo.