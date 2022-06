“Lui 30 lei 55”, Valeria Marini ha perso la testa per lui: lo conosciamo benissimo | FOTO

Valeria Marini è innamorata. La showgirl italiana perde la testa per lui, lo conosciamo tutti. Tra di loro oltre 20 anni di differenza! Ecco chi è il giovane che ha fatto capitolare la nostra Valeriona nazionale.

Valeria Marini torna a sorridere. La showgirl italiana è di nuovo felice e il merito è di un uomo più giovane di lei di oltre vent’anni. Lui è famosissimo, lo conoscete sicuramente. Ve lo mostriamo.

Valeria Marini in love

Ironica, divertente e dal cuore buono, Valeria Marini è tra le showgirls, attrici e volti noti del piccolo schermo più amate d’Italia. Lei, che bazzica in televisione da tantissimi anni, continua a far parlare di sé non solo per la sua vita professionale ma anche e soprattutto per quella privata.

Regina dei social, adora condividere dettagli, anche quelli più intimi, con i suoi tantissimi seguitori che la adorano e non potrebbero fare a meno di suoi scatti e video stellari.

La vita sentimentale della Valeriona nazionale è stata caratterizzata da tanti successi e insuccessi. Dopo un amore importante vissuto con Cecchi Gori, si credeva che avesse trovato la felicità con Patrick Baldassari con il quale ha preso parte a Temptation Island Vip ma il loro amore è naufragato.

Per un po’ Valeria è rimasta single ma ora spunta una dolce novità: la Marini è di nuovo innamorata. Di chi? Il lui in questione è più giovane di lei di oltre vent’anni, è famosissimo e lo conosciamo tutti.

Chi è il giovane che ha fatto perdere la testa alla showgirl

Valeria Marini si è fidanzata. La showgirl italiana ha perso la testa per un ragazzo più giovane di lei di oltre vent’anni. Lui è famosissimo, il suo nome è Eddy Siniscalchi. Eddy è un imprenditore napoletano conosciutissimo nel settore immobiliare.

Ha 30 anni ed particolarmente conosciuto anche nel mondo dello spettacolo: è tra i migliori amici di Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, le ex gieffine, ma anche di altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo.

Eddy e Valeria sono amici da un bel po’ di tempo. Già qualche mese fa i due sono stati paparazzati insieme e si era ipotizzato di un flirt smentito però immediatamente dalla showgirl italiana che aveva dichiarato di essere semplicemente amica di Siniscalchi. Ma adesso la situazione sembra essere cambiata.

I due si stanno godendo qualche giorno di relax in costiera Amalfitana e come sottolinea Dive e Donna che ha lanciato lo scoop, tra i due è scoppiata la passione: sono stati beccati mentre si baciano e si abbracciano nel mare cristallino della costiera.

Ormai non ci sono più dubbi, tra i due è sbocciato l’amore. Finalmente la showgirl italiana torna a sorridere dopo un periodo molto turbolento e pieno di delusioni da un punto di vista sentimentale.

Dopo la fine della sua relazione con Patrick Baldassari, un noto imprenditore italiano con il quale la Marini ha preso parte anche al programma di Maria De Filippi, Temptation Island Vip per mettere alla prova il loro amore, aveva deciso di chiudere per un po’ con l’amore ma Eddy l’ha fatta ricredere ed è grazie a lui se oggi il cuore della nostra Valeriona è tornato a battere.

I due ormai non si nascondono più e anche sui rispettivi profili social si mostrano insieme. I fan sono felicissimi per la Marini e sperano che questa volta Eddy sia davvero il principe azzurro.