Letizia di Spagna, altro che regina: spunta la ‘sposa segreta’ di Filippo | FOTO

Letizia di Spagna in crisi, altro che regina: spunta a sorpresa la ‘sposa segreta’ di Filippo VI di Borbone. Le foto lo incastrano. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family iberica.

Nuovi scandali e nuovi pettegolezzi direttamente dalla Spagna. Letizia Ortiz senza parole, viene fuori, dopo anni, la ‘sposa segreta’ del marito. Che batosta!

Letizia Ortiz sconvolta

Letizia Ortiz, ex giornalista spagnola e volto noto del piccolo schermo, ha cambiato completamente la sua vita dopo il matrimonio reale con Filippo VI di Spagna. All’epoca del loro incontro, il figlio di Juan Carlos e della Reina Sofia era il principe delle Asturie e il futuro erede della corona iberica.

Sposati dal 2004, Letizia e Filippo sono genitori di due figlie, Leonor che un giorno salirà come regina sul trono di Spagna e l’infanta Sofia. Sebbene la coppia reale si mostri in pubblico sempre complice e affiatata, in realtà anche loro, come tutte le famiglie, hanno dei segreti scandalosi che cercano di tenere nascosti nelle segrete del loro immenso palazzo reale.

Eppure, uno di questi scheletri nell’armadio è venuto scandalosamente fuori: spunta dopo anni la ‘sposa segreta’ del sovrano di Spagna. Letizia Ortiz è devastata, altro che regina! Ecco chi potrebbe rubarle il posto.

Chi è la ‘sposa segreta’ di Filippo VI di Spagna

Letizia Ortiz non è l’unica donna nel cuore del sovrano Filippo: spunta la ‘sposa segreta’ di cui nessuno sapeva nulla. Stiamo parlando della norvegese Eva Sannum. La ex modella e il sovrano di Spagna hanno avuto una relazione che è durata per ben cinque anni.

Si sono conosciuti a Madrid nel 1996 e si pensava che lei, la bellissima bionda, splendida come una dea, che aveva conquistato il cuore del sovrano spagnolo, sarebbe diventata la futura regina della penisola iberica.

Sembrava tutto pronto per celebrare il matrimonio reale più atteso di sempre. Le presentazioni in famiglia furono fatte e lei addirittura accompagnò Filippo al matrimonio del principe Haakon Magnus di Norvegia e Mette-Marit Tjessem. La cerimonia si tenne ad Oslo il 25 agosto di ormai 20 anni fa.

Eva Sannum attirò l’attenzione dei mass media internazionali per il suo fascino. Bella come il sole, fu definita la futura regina di Spagna, sempre presente accanto a Filippo che insieme a lei è apparso per anni felice e sorridente.

Poi all’improvviso la rottura. Che cosa è successo tra di loro? Si parlava di matrimonio e di una vita insieme ma ad un tratto l’ex modella e il principe delle Asturie prendono strade diverse.

Sebbene siano passati 21 anni dal loro addio, Letizia è ancora preoccupata e teme che la bella modella possa entrare nella loro casa e distruggere gli equilibri familiari che a fatica riesce a controllare.

Come fa sapere il settimanale tedesco Freizeit Express, la sovrana di Spagna ha paura di perdere il suo Filippo ma può stare tranquilla: non è nelle intenzioni di Eva Sannum distruggere la loro famiglia.

Per Eva Sannum l’ex principe delle Asturie ormai è acqua passata. Lei si è rifatta una vita e oggi è moglie del giornalista Torgeir Vierdal e mamma di due figli. A proposito di Filippo, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale norvegese Aftenposten:

“Sono molto felice di non essere diventata la regina di Spagna perché i paparazzi e i giornalisti raccontavano un sacco di bugie sul mio conto…La gente pensa che io abbia perso una vita tutta yacht e champagne ma non si rende conto che la vita da Royal è piena di limiti. Estenuante”.

Letizia può tirare un sospiro di sollievo: il suo matrimonio è salvo.