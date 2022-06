Antonella Clerici inarrestabile, lo fa senza vergogna davanti tutta Italia | FOTO

Antonella Clerici senza freni. La conduttrice Rai lo fa senza vergogna davanti a tutta Italia: arriva una confessione che lascia a bocca aperta. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Antonella Clerici è sicuramente tra i volti noti più apprezzati e seguiti di sempre. In televisione da tanti anni, ha una carriera straordinaria alle spalle e un futuro ancora luminoso tutto da vivere.

Proprio qualche giorno fa ha informato i suoi seguitori di aver contratto il covid-19 e quindi per un po’ dovrà stare in isolamento. Tra la compagnia dei suoi adorati cani e l’aerosol da affrontare per riprendersi il prima possibile, i sostenitori le hanno augurato ogni bene e mandato vibes positive che lei ha accolto con grande gioia e infiniti ringraziamenti.

Considerata tra le più genuine, semplici e dolci presentatrici della televisione italiana, Antonella Clerici ha sconvolto però tutti con una confessione: lo ha fatto per davvero, questa volta davanti a tutta Italia, e senza nessuna vergogna. Ecco che cosa ha combinato la bionda ricciolona. Scopriamolo.

La conduttrice Rai senza vergogna: lo fa per davvero davanti a tutta Italia

Antonella Clerici senza freni. La presentatrice più amata del piccolo schermo lo fa senza vergogna davanti a tutta Italia: stiamo parlando di una confessione inaspettata sulla menopausa che ha lasciato di stucco.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo TV, la bionda ricciolona parla dei problemi che ha vissuto e sta vivendo a seguito della menopausa. Già in una precedente intervista rilasciata a La Repubblica, aveva affrontato questo argomento spinoso affermando di poter parlare tranquillamente di questo stato fisiologico che sta vivendo, senza alcuna vergogna:

“Improvvisamente ero diventata spessa, non grassa, spessa. La pelle era diversa e non era una questione di peso o ritenzione idrica: ero proprio grossa. I vestiti non mi entravano più e le costumista erano costrette a cercare ogni giorno l’abito più giusto per me. Non è stato semplice fare i conti con questa nuova fisicità soggetta per di più al giudizio di milioni di persone “.

Antonella però non si è mai abbattuta e nonostante la menopausa abbia cambiato anche il suo corpo, lei, paladina del body positive e attaccante in prima linea del body shaming si è sempre difesa alla grande dimostrandosi un esempio positivo non soltanto per le tantissime donne che la seguono ma anche e soprattutto per Maelle, la sua unica figlia che ormai è una adolescente e deve iniziare a fare i conti anche lei con il corpo che cambia.

Antonella Clerici è apprezzata anche per questa ragione dal pubblico, in particolare quello femminile. La presentatrice è in grado di affrontare senza vergogna un argomento che dovrebbe essere normalissimo ma che invece è considerato ancora un tabù.

Sicuramente la Antonellina nazionale è tra le conduttrici più amate d’Italia. Da poco si è concluso “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione che per un altro anno ha ottenuto grande successo e si mormora che per lei ci siano in arrivo anche altri e nuovi progetti professionali, ovviamente dopo che si sarà ripresa dal covid.