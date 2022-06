Amici, arriva il dolorosissimo addio: l’annuncio spezza il cuore dei fan | È finita tra loro

Proprio loro si allontanano definitivamente dopo il lungo percorso di Amici, la coppia più amata dal pubblico italiano annuncia il triste addio. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

Negli scorsi giorni sono iniziati i casting per poter prendere parte al noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Sono già molti i giorni talenti che si sono presentati con la speranza di poter rincorrere il sogno di una vita. D’altronde, fare parte del cast effettivo è già una grandissima vittoria dal momento che era sola presenza all’intento dello studio del talent ti pone davanti ad innumerevoli possibilità. Inoltre si a perfino la possibilità di instaurare dei legami indissolubili, proprio come è accaduto nella scorsa edizione del programma.

Sono appunto molteplici i giovani ragazzi che hanno deciso di condividere la propria esperienza con gli altri membri, uno in particolare. Diverse coppie appunto hanno creato un legame incredibilmente meraviglioso. Avremmo molti esempi su cui argomentare. Fra questi vi sono appunto i due allievi iconici, Albe e Serena.

I due tuttora condividono la propria quotidianità pensando perfino al futuro. Un’altra coppia che ha partecipato alla scorsa edizione però ha riscontrato innumerevoli problemi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto di chi stiamo effettivamente parlando.

La coppia più amata dal pubblico di Amici lo annuncia pubblicamente: ecco tutti i dettagli a riguardo

Nelle ultime ore una notizia ha letteralmente scosso tutto il pubblico del noto programma televisivo. Come vi abbiamo già detto all’interno della casetta, oltre all’amicizia è nato perfino l’amore. La coppia di giovani allievi ha attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico per via del loro avvicinamento. Stiamo indubbiamente parlando di Alex e Cosmary, i due però pare che ultimamente abbiano riscontrato numerosi problemi.

Nelle ultime ore appunto il diretto interessato, ovvero Alex, ha rilasciato un’intervista a Casa Chi Le sue parole però non hanno affatto portato alla luce una quotidianità serena. Gli è stato appunto i dettagli della loro relazione. Lui però ha deciso di non rilasciare alcuna informazione dal momento che i due stanno affrontando un periodo molto delicato.

Alex e Cosmary si sono lasciati? 😱 pic.twitter.com/dzVe8ymlA5 — Marietta (@Mariettamitica) June 30, 2022

“Sono cose da non dire in questo momento, perché è un momento un po’ particolare.” Queste sue parole non sono passate di certo inosservate. Subito dopo appunto i fan hanno iniziato ad ipotizzare il peggio. Attualmente però non possiamo confermare alcun allontanamento poiché nessuno dei due ha deciso di parlarne pubblicamente esponendo appunto ciò che realmente sta accadendo.