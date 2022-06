Albano, l’indiscrezione arriva all’improvviso: l’ha cacciata | Tutta colpa di Romina

Albano, scoop clamoroso sul cantante di Cellino San Marco: l’ha cacciata. Tutta colpa di Romina Power. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia più famosa della televisione italiana.

Albano Carrisi nell’occhio del ciclone, arriva un’indiscrezione che lascia tutti senza parole: l’ha cacciata. Anche questa volta c’è lo zampino di Romina Power. Che cosa ha combinato la cantante americana? Scopriamolo.

Albano Carrisi travolto dai gossip

Albano Carrisi torna al centro dell’attenzione. Il cantante di Cellino San Marco continua a far parlare di sé non solo per la sua vita professionale ma anche e soprattutto per quella privata.

Proprio recentemente la sua compagna Loredana Lecciso, che è prossima a compiere 50 anni, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio TV raccontandosi e raccontando anche del suo rapporto con l’artista italiano.

La Lecciso ha sconvolto tutti dichiarando che non è nelle sue intenzioni convolare a nozze, nemmeno in futuro, con il cantante di Cellino San Marco. Per il momento tra di loro va bene così. I due hanno deciso di vivere insieme un’esperienza unica accogliendo nella loro casa alcuni profughi ucraini scappati dalle zone di guerra.

Tuttavia torna ad essere prepotentemente al centro dell’attenzione la famiglia Carrisi per via di una indiscrezione che ha lasciato di stucco: l’ha cacciata. Che cosa c’entra Romina Power in tutto questo? Lo scopriamo.

Romina Power, la donna della discordia

Albano Carrisi non sta vivendo un periodo propriamente sereno da un punto di vista professionale e proprio ora arriva un’altra notizia che lascia tutti senza parole: lui e la figlia Jasmine, potrebbero non essere riconfermati nella nuova edizione di The voice senior e questa volta c’entra Romina Power.

Perché Antonella Clerici ha deciso di non accogliere nuovamente nel suo programma il duo padre e figlia che tanto piace al pubblico? A cercare di fare luce su questa questione è TVmia.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate proprio a questo settimanale da un insider, Albano e Jasmine, la figlia avuta con Loredana Lecciso, con molta probabilità non saranno presenti nuovamente nella trasmissione condotta dalla Antonellina nazionale. Dietro questa decisione della Clerici ci sarebbe lo zampino di Romina Power.

Riporta il settimanale:

“Probabilmente Albano sarà costretto a dire di no perché in autunno riprendono i suoi concerti con Romina in giro per il mondo”.

Questa sarebbe dunque la ragione per la quale il cantante di Cellino San Marco potrebbe non garantire la sua presenza a The voice senior: riprendere a viaggiare per il mondo con Romina. Tuttavia il pubblico è dispiaciuto e si chiede perché non viene data la possibilità di partecipare come coach, invece, solo a Jasmine che a fatica sta tentando di farsi spazio nel mondo della musica.

Perché Antonella l’ha ‘cacciata’? Al suo posto ha già un sostituto/a di maggiore spessore da proporre agli spettatori? Certo è che già lo scorso anno, Albano e Jasmine non hanno preso parte al famoso programma Rai. Il cantante di Cellino San Marco si era detto molto deluso ma soprattutto dispiaciuto per la figlia che grazie a questa trasmissione si stava iniziando a far conoscere dal grande pubblico.