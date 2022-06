UeD, l’indiscrezione: Tina Cipollari rimpiazzata dall’altra dama | Maria ha scelto proprio lei

La famosa opinionista di UeD, Tina Cipollari, perde il suo posto e viene rimpiazzata proprio da lei. L’indiscrezione sul suo conto lascia tutti letteralmente senza parole. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete la famosa opinionista ricopre questo incredibile ruolo ormai da innumerevoli anni. Lei appunto è ormai una presenza estremamente fondamentale all’intento del noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, questo perché con la sua presenza scenica ha attirato un vasto pubblico. Ovviamente il suo pensiero è essenziale nel programma, dal momento che nella maggior parte dei casi innalza argomentazione abbastanza particolare. Inoltre negli anni ha perfino smascherato diversi membri del cast, i quali si iscrissero al dating show solo ed esclusivamente per crearsi un’immagina da poter vendere e non di certo per trovare l’amore della propria vita.

Negli ultimi mesi però pare appunto che qualcosa sia completamente cambiato. Nella scorsa edizione, l’abbiamo vista come sempre al fianco del noto opinionista ed ex ballerino Gianni Spetti, il quale ha appoggiato il suo pensiero nella maggior parte dei casi. Proprio per questo appunto i due sono diventati quasi inseparabili.

Secondo quanto trapelato però la presenza della nota opinionista attualmente non è affatto indispensabile ed anzi si parla già di un rimpiazzo. Nelle scorse ore è perfino uscito il nome della possibile nuova opinionista. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e casa accadrà nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi.

Tina Cipollari perde il suo posto ad UeD, verrà rimpiazzata proprio da lei: ecco di chi si tratta effettivamente

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore un chiacchiericcio ha iniziato a prendere piede, il quale riguarda proprio il futuro della donna all’interno del noto programma Uomini e Donne. In diverse occasioni l’opinionista ha attirato incredibilmente l’attenzione portando ovviamente innumerevoli ascolti alla produzione. Pare però che il suo comportamento non vada più a genio agli autori ed alla conduttrice poiché si è fortemente schierata contro la nota dama Ida Platano.

Quest’ultima è profondamente stimata ed adorata dal pubblico e non solo. Proprio per questo motivo appunto l’opinionista potrebbe non essere presente nella prossima edizione del dating show. A far trapelare la notizia è stato proprio Anticipazioni Tv, dove ha appunto confermato questa tesi.

Inoltre è stato pubblicato perfino il nome della possibile sostituta della donna, la quale non è affatto sconosciuta in questo mondo ed anzi proprio all’intento dello studio. Stiamo appunto parlando di Karina Casella, la quale ha già interpretato questo ruolo in passato. In diverse interviste appunto ha dichiarato che le piacerebbe molto ricoprire nuovamente questo ruolo.