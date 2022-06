Terremoto in casa reale, la regina arriva al limite: proprio lui sbattuto fuori | L’ha fatta grossa

La Regina Elisabetta perde la pazienza: proprio lui sbattuto fuori da Windsor Castle. La Royal Family si decima sempre di più. Ecco che cosa sta succedendo in una delle famiglie più chiacchierate d’Europa.

La Regina Elisabetta è stanca e prende una decisione che sconvolge i sudditi: proprio lui sbattuto fuori dalla Royal Family, costretto a fare le valigie e lasciare Windsor Castle. Ecco tutti i dettagli.

La Regina Elisabetta perde la pazienza

Gli ultimi due anni non sono stati semplici né positivi per la Regina Elisabetta che ha dovuto far fronte personalmente a diversi problemi. Nel 2021 è venuto a mancare il suo compagno di una vita, il duca Filippo di Edimburgo che si è spento a 99 anni, mentre nel 2022 è lei che sta facendo preoccupare tutti per i suoi problemi di salute.

A causa di dolori alle articolazioni, la sovrana più longeva della storia sta dando forfait a numerosi eventi pubblici e privati e a quelli in cui non può mancare, si presenta accompagnata dal suo bastone, fedele compagno di ogni uscita del quale farebbe volentieri a meno ma che oggi è essenziale per lei.

I sudditi sono preoccupati, temono che molto presto il Principe Carlo e Camilla potrebbero salire al trono d’Inghilterra e la monarca procedere con una inaspettata abdicazione.

Elisabetta ormai è stanca, non ha più la stessa energia e la stessa forza di qualche anno fa. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, è stata proprio la sovrana a prendere un’altra decisione drastica e davvero inaspettata: proprio lui cacciato da Windsor Castle.

Fuori da Windsor Castle: un membro importante della Royal Family costretto a fare le valigie

La Regina Elisabetta ha preso la sua decisione. Proprio lui fuori dalla Royal Family: costretto a fare le valigie e a lasciare il castello di Windsor. Stiamo parlando di Andrea di York, il figlio di Queen Elizabeth e del compianto Filippo, duca di Edimburgo.

Il principe Andrea è stato il tormento dei suoi genitori e ancora tutt’oggi continua ad arrecare danni alla monarchia e delusioni alla sua adorata madre. Il duca di York, papà di Eugenia e Beatrice, accusato di abusi e violenze sessuali, coinvolto nel caso Epstein e accusato anche di frode allo stato per milioni di sterline, è una delusione per la sua famiglia.

La Regina costretta a prendere delle decisioni drastiche: suo figlio Andrea privato di alcuni titoli nobiliari e cariche importanti ma non è tutto.

Si mormora, fa sapere il settimanale tedesco Woche der Frau, che sia stato addirittura bandito da Windsor Castle ed esiliato in Scozia. I sudditi e il mondo intero hanno potuto notare, appena qualche giorno fa, che proprio lui, il duca di York è stato assente alla processione dell’Ordine della Giarrettiera che si è tenuto al castello di Windsor.

Decisioni di famiglia, fanno sapere fonti vicine alla Royal Family ma si dice che la Regina Elisabetta non lo abbia voluto al suo fianco. Andrea sarebbe stato invitato solo al pranzo e all’investitura di alcuni membri del famoso ordine ma nessuna apparizione pubblica per lui accanto alla Regina e agli altri componenti della Royal Family. La monarca è stanca e le delusioni di suo figlio Andrea questa volta l’hanno davvero fatta andare su tutte le furie.