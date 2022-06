Silvia Toffanin sgama tutto, fuori il ‘segreto’ di Pier Silvio: c’entra una bellissima bionda

By

Silvia Toffanin sgama tutto, Pier Silvio Berlusconi messo con le spalle al muro. Viene fuori il ‘segreto’ del figlio del premier: c’entra una bionda stratosferica. Che colpo per la conduttrice di Verissimo!

Che cosa c’entra Pier Silvio Berlusconi con una bionda mozzafiato e famosissima? Spunta fuori un retroscena inaspettato. Silvia Toffanin ha scoperto tutto: viene fuori il ‘segreto’ del suo compagno.

Silvia Toffanin, riflettori puntati sulla conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più apprezzate e longeve della televisione italiana. Insieme da tanti anni, sono genitori di due splendidi figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Anche se i due non sono sposati, entrambi si considerano moglie e marito.

Proprio in una recente intervista, la conduttrice di Verissimo ha dichiarato che non è un contratto matrimoniale a sancire il loro amore che giorno dopo giorno è sempre più forte. Da tanti anni Silvia è al timone di Verissimo, un format che piace tanto e che soprattutto nell’ultimo anno ha riscosso un successo inaspettato tanto che i vertici di Mediaset hanno deciso di accontentare i fan con un doppio appuntamento settimanale.

Tutto procede a gonfie vele, dunque, per quanto riguarda la vita professionale di Silvia ma delle novità inaspettate giungono anche sul fronte privato. Non ci sono fiori d’arancio in arrivo ma al contrario, la conduttrice ha sgamato il suo compagno ‘insieme’ a un’altra donna.

La lei in questione è un personaggio molto noto del piccolo schermo: bionda, famosa e bellissima. Che cosa sta succedendo nella famiglia Toffanin-Berlusconi? Scopriamolo.

Pier Silvio Berlusconi spalle al muro: la conduttrice di Verissimo sgama tutto

Silvia Toffanin ha scoperto il ‘segreto’ che custodisce il suo compagno Pier Silvio Berlusconi. Proprio lui sta interagendo con una donna famosissima del mondo dello spettacolo. Conosciutissima e affascinante, è una bomba stratosferica: stiamo parlando di Ilary Blasi.

Ma che cosa ci fanno insieme Pier Silvio Berlusconi e la moglie di Francesco Totti? I fan della coppia Totti-Blasi e Toffanin-Berlusconi possono stare tranquilli. Il figlio dell’ex premier è pronto a dare un’opportunità professionale del tutto nuova alla conduttrice dell’Isola dei Famosi ma anche alla sua compagna.

Secondo quanto riporta infatti il settimanale Nuovo TV, Ilary Blasi e Silvia Toffanin si ritroveranno insieme a condurre una trasmissione sulle reti Mediaset. Ancora non si hanno molte informazioni su questo programma in arrivo che per il momento è top secret.

Dovrebbe trattarsi di una trasmissione in prima serata in cui le due amiche, Silvia e Ilary potranno mettere in mostra tutta la loro bravura da conduttrici. Le due presentatrici Mediaset si conoscono da oltre 20 anni.

Hanno iniziato insieme a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come letterine del game show Passaparola al tempo condotto da Gerry Scotti. Proprio questa trasmissione ha rappresentato per entrambe un trampolino di lancio.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono oggi tra le conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Anche se al timone di pochi programmi, a loro sono affidati quelli giusti, selezionati e riservati solo per loro.

Entrambe si possono considerare le primedonne della rete del Biscione. I fan sono al settimo cielo e non vedono l’ora di vedere le loro beniamine cimentarsi alla conduzione di un format che sicuramente sarà diverso dai soliti che ormai hanno un po’ stufato il pubblico.