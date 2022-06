“Meravigliosi”, Armando di UeD non la nasconde più: innamorato perso | Lei è bellissima

Il noto cavaliere del trono over di UeD, Armando, perde completamente la testa per lei e si mostra pubblicamente follemente innamorato. Ecco di chi si tratta e soprattutto cosa è successo.



Nel corso delle scorse edizioni del noto programma televisivo condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, il cavaliere ha acquisito una visibilità inimmaginabile. Lo abbiamo visto appunto avvicinarsi a diverse dame con il solo scopo di trovare il vero amore della sua vita. In diverse occasioni è stato protagonista perfino di trame che in realtà non lo interessavano direttamente ma nonostante questo però ha sempre affermato il suo pensiero nel bene e nel male.

Questo non ha fatto altro che incrementare la sua notorietà, anche se quest’ultima però non lo ha aiutato molto nel suo intento dal momento che tuttora non è riuscito a trovare la sua anima gemella. Nelle ultime ore però il cavaliere si è mostrato completamente e follemente innamorato di una persona in particolare.

Come ben saprete il programma ha smesso di fare le riprese all’interno dello studio ormai da diverse settimane e proprio per questo motivo appunto i membri del cast hanno troncato momentaneamente i rapporti così da non violare le regole del dating show. Chi sarà mai quindi questa persona? Vediamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Armando di UeD perde follemente la testa per una persona in particolare: di chi si tratta effettivamente

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore il noto cavaliere del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si è mostrato completamente diverso dal solito. Sul suo viso appunto vi è un sorriso che solo un uomo innamorato può mostrare. Ebbene, dietro alla sua felicità appunto vi è proprio una persona incredibilmente speciale per lui, la quale gli ha cambiato la sua intera esistenza e gli ha fatto realmente capire ciò che conta realmente nella sua quotidianità.

Stiamo indubbiamente parlando di sua figlia, la quale è sempre presente nei suoi discorsi. Lei appunto è la sua ragione di vita, per le farebbe qualsiasi cosa. In diverse occasioni appunto il cavaliere ha perlato di lei perfino all’intento del programma. Nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme al mare. La foto ha commosso tutti i suoi fan, i quali sono rimasti incantati perfino dalla descrizione da lui stesso aggiunta, ovvero: