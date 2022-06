Kate Middleton una ‘strega’, ciò che ha fatto a Meghan è gravissimo: poverina!

Kate Middleton lascia tutti senza parole, quello che ha fatto a Meghan è davvero terribile. Povera, la moglie di Harry che si è ritrovata tra le sue grinfie. La duchessa di Cambridge si è comportata come una strega.

Il comportamento di Kate Middleton lascia tutti a bocca aperta. La duchessa di Cambridge lo ha fatto davvero: ecco il terribile torto nei confronti della cognata Meghan Markle. Questa volta ha superato ogni limite.

Kate Middleton contro Meghan Markle

Kate Middleton non ha mai davvero potuto sopportare Meghan Markle. Da quando l’ex attrice americana è diventata moglie del principe Harry ed è entrata a far parte della Royal Family, ha attirato come una calamita su di sé le antipatie non soltanto dei sudditi ma anche degli altri componenti del clan elisabettiano.

Fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che le due duchesse non sono mai andate d’accordo ma si dice che Meghan abbia cercato più volte di essere cordiale con Kate e instaurare con lei un rapporto di amicizia. Tuttavia, la moglie del principe William non ne ha mai voluto sapere, anzi.

Come ha dichiarato il settimanale tedesco Woche der Frau, la duchessa di Cambridge si è macchiata di un terribile torto proprio nei confronti della cognata reale. Sapete che cosa ha fatto a Meghan? Questa volta ha superato ogni limite, i sudditi non se lo aspettavano da lei.

Meghan Markle umiliata dalla duchessa di Cambridge

Non tira buona aria tra Kate Middleton e Meghan Markle. Lo fa sapere il settimanale tedesco Woche der Frau: la duchessa di Cambridge ha ordito un piano malvagio per mettere tutta la Royal Family contro Meghan Markle. La moglie di William non avrebbe agito da sola: a farle da spalla niente di meno che Camilla Parker.

Le due, che in numerosissime occasioni pubbliche e private appaiono vicine l’una all’altra, complici, felici e sorridenti, hanno deciso di mettere in disparte Meghan Markle temendo che possa svelare altri segreti della Royal Family e mettere ulteriormente in imbarazzo la Regina Elisabetta e il suo clan.

Innanzitutto, la duchessa di Cambridge ha fatto un torto senza precedenti a sua cognata. Insieme al marito e ai figli George, Charlotte e Louis, ha saltato il compleanno della piccola Lilibet che ha festeggiato il suo primo anno di età a Frogmore Cottage.

Vero è che William e Kate quel giorno erano in visita ufficiale in Galles (un incontro però organizzato, pare, proprio all’ultimo momento). Carlo e Camilla invece avrebbero partecipato al party della piccola Lilibet ma nessuno di loro ha voluto farsi fotografare.

Nessuno scatto pubblico infatti è stato divulgato. Persino la Regina Elisabetta ha dato forfait alla festa della piccola ma non è tutto. La monarca inglese ha espressamente vietato al fotografo ufficiale di Harry e Meghan di testimoniare il loro primo incontro privato privato con fotografie.

Insomma, Meghan sembra non essere supportata ne sopportata da nessuno ma soprattutto da Kate che coglie ogni occasione per stare lontano dalla cognata che proprio non sopporta. Anche se i duchi di Cambridge hanno fatto arrivare pubblicamente il loro augurio alla piccola nipotina, agli occhi dei sudditi il loro gesto è sembrato solo un dovere da farsi ma non sentito.