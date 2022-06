GF Vip, colpaccio di Signorini: clamoroso ritorno in casa | Vuole di nuovo lei

Notizia del tutto inaspettata quella che coinvolge il famoso conduttore Alfonso Signorini, proprio lei ritorno nuovamente nella casa del GF Vip. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente.

Negli ultimi giorni il noto conduttore si è ritrovato particolarmente impegnato alla ricerca del cast della prossima edizione del noto programma televisivo che viene seguito da tutta la popolazione italiana. Tra le varie difficoltà il presentatore Alfonso ha proposto una collaborazione a diversi volti molto noti nel mondo dello spettacolo e non, alcuni di questi hanno accattato la sua proposta e prenderanno parte al reality come membri effettivi. Altri invece hanno spudoratamente rifiutato anche essendo davanti ad una proposta del tutto esaltante.

Questo però non ha affatto fermato il conduttore, pronto ad imbattersi in qualsiasi situazione pur di creare un cast del tutto impressionante. Questa sua determinazione appunto gli ha permesso di poter proporre una collaborazione davvero sconvolgente. Pare appunto che un membro incredibilmente importante, presente nelle scorse edizione del noto programma, parteciperà nuovamente al reality in vesti del tutto diverse.

Questa notizia ha sconvolto praticamente tutti i telespettatori che seguono attentamente il reality e che quindi sono a conoscenza di tutte le vicende. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e chi è il noto volto che rivedremo presto.

Alfonso Signorini sconvolge tutti, sceglie proprio lei per il GF Vip: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi giorni il noto conduttore ha iniziato la ricerca per creare il cast effettivo della prossima edizione del programma. La durata di quest’ultimo però sta rendendo la ricerca ancora più difficile dal momento che quest’ultimo durerà circa 10 mesi questa volta. Nonostante questo però, ben due donne hanno deciso di riconfermare la loro presenza, espressamente richiesta dal presentatore. Stiamo indubbiamente parlando di Sonia Bruganelli, la quale ricoprirà il ruolo di opinionista. Al fianco di quest’ultima però potrebbe esserci una concorrente della scorsa edizione.

Ebbene sì, stiamo parlando di Soleil Sorge. La quale ha ricoperto un ruolo fondamentale nella scorsa edizione, vi ricordiamo appunto del triangolo amoroso creato con Alex Belli e Delia Duran. Secondo quanto ha riportato appunto TV Blog Sonia sarà nuovamente presente con la giovane ex concorrente. Si suppone però che, se non dovesse ricoprire questo ruolo potrebbe condurre il GF Vip Party. Altri chiacchiericci invece la vedono proprio come concorrente, proprio come è successo nel programma condotto da Ilary Blasi, ovvero l’Isola dei Famosi. Attualmente non si conosce quindi il ruolo effettivo che ricoprirà, si presuppone però che la sua presenza sarà fondamentale.