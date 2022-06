“Ci devono milioni”, scandalo in casa reale inglese: rimasti senza un soldo in tasca

By

Casa reale inglese, nuovo scandalo per le teste coronate: proprio loro rimasti senza una sterlina, devono restituire milioni. Ecco chi sono i famosissimi protagonisti di questa drammatica vicenda.

Due amatissimi membri della Royal Family con i debiti fino al collo. Proprio loro sono rimasti senza un solo penny: devono sborsare milioni. Ecco che cosa sta succedendo nella casa reale inglese.

Scandalo senza precedenti nella casa reale inglese

Sicuramente la Royal Family inglese si può considerare tra le dinastie più chiacchierate di ogni tempo. Più dei Grimaldi, più dei Borbone, i componenti del clan elisabettiano fanno parlare di sé ogni giorno.

Sempre protagonisti di scandali, polemiche e pettegolezzi, incuriosiscono non soltanto i sudditi inglesi ma tutto il mondo. Proprio di qualche ora fa è la notizia secondo cui la Regina Elisabetta avrebbe esiliato il figlio, il duca Andrea di York, chiedendogli di abbandonare Windsor Castle a seguito delle umiliazioni che avrebbe procurato alla sua famiglia.

La monarca più longeva della storia torna dunque a essere al centro dell’attenzione ma a far parlare però questa volta i tabloid inglesi è un altro scandalo che coinvolge la famiglia reale: proprio loro sono rimasti senza un centesimo, sono pieni di debiti fino al collo.

Chi è la coppia reale piena di debiti

Non arrivano buone notizie dalla casa reale inglese, proprio loro sono rimasti senza un soldo in tasca e sono pieni di debiti fino al collo. Protagonisti di questo scandalo clamoroso Harry e Meghan.

La coppia reale, fa sapere il settimanale tedesco Woche der Frau, non avrebbe più un centesimo. I tabloid inglesi hanno scoperto che i duchi del Sussex hanno debiti multi milionari per oltre 8 milioni.

Secondo quanto riportato anche dal Daily mail, la Sussex Royal Foundation doveva trasferire fondi ad un’organizzazione senza fini di lucro di cui però non si conosce il nome, stimati in 213.000 sterline in un solo anno ma è stato effettuato un unico trasferimento pari a 34,5 mila sterline.

Come mai i duchi del Sussex si sono ritrovati in difficoltà economiche? Da quando hanno deciso di diventare indipendenti dalla Corona britannica, hanno dovuto rinunciare anche alla dipendenza economica da essa, ragion per cui, principe e moglie hanno dovuto cercare un ‘lavoro’.

Entrambi hanno ripiegato sulla piattaforma di streaming più conosciuta al mondo, Netflix, stipulando con essa un contratto multimiliardario ma molti progetti programmati non sono andati in porto.

Fino al 2020 è stato il Principe Carlo a mantenerli economicamente trasferendo 4,4 milioni di sterline all’anno ad Harry e Meghan sembra però che il figlio della Regina Elisabetta abbia tolto questo privilegio al suo secondogenito che ora deve rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione.

Che fine hanno fatto i soldi che dovevano essere restituiti a questa organizzazione senza scopo di lucro? I sudditi sono rimasti a bocca aperta. Spariti nel nulla oltre 8 milioni.