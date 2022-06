Ventilatore, mai lasciarlo acceso di notte: non hai idea di quel che accade al tuo corpo

By

Ecco quali sono gli effetti di lasciare acceso il ventilatore di notte. Nessuno si aspettava che accadesse davvero questo al nostro corpo.

Ora che il caldo è arrivato, ci ricordiamo tutti di portare il nostro ventilatore fuori dalla soffitta. Purtroppo, però, non è tutto rose e fiori ciò che luccica.

Continua a leggere per scoprire cosa accade di notte al tuo corpo mentre il ventilatore è acceso!

Come posizionare adeguatamente le ventole

Di seguito vi spieghiamo qual è il modo migliore per posizionare questo elettrodomestico, in modo che le sue prestazioni risultino migliori.

In primo luogo, apri la porta della stanza e posiziona il ventilatore in modo che sia rivolto verso una finestra aperta. La pressione negativa aiuta a far circolare l’aria calda e a portare aria fresca dall’esterno.

Quando si utilizza l’aria condizionata, l’aria fredda tende a concentrarsi verso la superficie del suolo. Posiziona il ventilatore a un angolo di 45 gradi rispetto al centro della stanza, lungo l’angolo della stessa parete del condizionatore d’aria. Questo aiuta ad aumentare l’efficienza energetica rafforzando la circolazione dell’aria e diffondendo aria fresca in ogni angolo della stanza.

Quando si utilizza il riscaldatore, invece, l’aria calda tende a concentrarsi verso il soffitto, causando una distribuzione dell’aria non uniforme e uno spreco di energia. Posiziona la ventola in diagonale davanti al riscaldatore e inclinala a un angolo di 45 gradi. Questo aiuta ad aumentare l’efficienza energetica rafforzando la circolazione dell’aria e bilanciando il calore irregolare nella stanza.

Nonostante ciò, alcuni sostengono che dovresti evitarne direttamente l’uso. Scopri per quale motivo dovresti farlo, ha molto a che vedere con qualcosa che accade al tuo corpo mentre dormi.

Evita come la peste il ventilatore la notte

Il ventilatore andrebbe assolutamente evitato durante la notte. A dirlo è il Ministero della Salute, che mette in allerta sull’uso dei ventilatori meccanici, che, nonostante ci rinfreschino, potrebbero compromettere la nostra salute.

Ecco cosa si legge sul sito ufficiale del Ministero:

“I ventilatori meccanici accelerano soltanto il movimento dell’aria, ma non abbassano la temperatura ambientale. In questo modo, la temperatura percepita diminuisce e, pur dando sollievo, i ventilatori stimolano la sudorazione e aumentano il rischio di disidratazione, se la persona esposta non assume contemporaneamente grandi quantità di liquidi.”

Proprio per questo, il Ministero raccomanda di diminuire il suo uso a tutti, ma soprattutto a quelle persone che soffrono di particolari patologie.

E voi sapevate che questi erano gli effetti dei ventilatori? Sapevate che adesso ciò al vostro corpo durante la notte? Fatecelo sapere!