UeD, bomba dal trono over: la foto conferma tutto | Lasciano il programma insieme

UeD, scoop clamoroso direttamente dal trono over di Maria De Filippi. Arriva la foto che non lascia più dubbi: proprio loro beccati così, hanno lasciato la trasmissione insieme. Ecco chi sono i protagonisti del lieto evento.

Buone notizie per i fan affezionatissimi di Uomini e Donne: proprio loro hanno deciso di lasciare il programma insieme. Arriva la foto che lascia i fan senza parole, bomba clamorosa dal trono over più seguito d’Italia.

UeD, bomba clamorosa dal trono over

Arriva una notizia clamorosa per tutti i fan di Uomini e Donne: proprio loro hanno lasciato insieme la trasmissione! Sebbene la moglie di Maurizio Costanzo sia in vacanza e il programma è attualmente in pausa, pronto a tornare in onda a settembre, i vivaci protagonisti del trono over di Maria De Filippi continuano però a tenere compagnia ai telespettatori.

Attraverso i loro profili social e scatti rubati da paparazzi, mantengono alta l’attenzione dei fan della trasmissione che non vedono l’ora di essere aggiornati sulle vicende sentimentali dei personaggi più chiacchierati e curiosi del salotto dell’amore di Maria De Filippi.

A proposito di protagonisti di Uomini e Donne, sapete chi ha lasciato il programma insieme? Proprio loro, due amatissimi dal pubblico sono stati fotografati così. Che colpo di scena!

Chi sono i protagonisti di Uomini e Donne che hanno lasciato insieme il programma

Ormai non ci sono più dubbi, proprio loro due hanno lasciato insieme la trasmissione, sono stati paparazzati così: stiamo parlando dei mitici Alessandro e Pinuccia. Il duo composto dal cavaliere e dalla dama più chiacchierata del trono over di Uomini e Donne, è stato fotografato insieme niente di meno che al concerto di Vasco Rossi!

Qualche giorno fa, il cantante ha fatto il sold out allo stadio San Nicola di Bari e ad assistere alle sue esibizioni c’erano anche i due amatissimi protagonisti del salotto dell’amore di Canale 5.

Alessandro e Pinuccia si sono distinti dalla massa per il loro abbigliamento particolare: il cavaliere elegantissimo in smoking con tanto di papillon mentre Pinuccia vestita di blu elettrico con un abito lungo e super chic.

Qualche follower li ha avvistati e ha fatto diventare lo scatto virale. Immediatamente sono iniziati i commenti, alcuni anche ironici, sulla amatissima e curiosa coppia del salotto dei sentimenti Mediaset.

Pinuccia, sempre seria e mai sorridente, la si vede seduta accanto ad un Alessandro felice ed entusiasta. I biglietti per il concerto di Vasco sono stati regalati al cavaliere da Live Nation, una società che si occupa dell’organizzazione dei concerti.

Alessandro è una grande fan di Vasco Rossi e qualche mese fa fu proprio Maria De Filippi a leggere la comunicazione al cavaliere:

“Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o all’accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”.

Alessandro dichiarò al tempo che avrebbe portato con sé sicuramente uno dei figli ma a quanto pare ha cambiato idea: ha preferito andare con Pinuccia. Anche se prima che Uomini e Donne interrompesse la messa in onda per la consueta pausa estiva, i due protagonisti di UeD si sono lasciati in buoni rapporti affermando di voler coltivare la loro amicizia ma finalmente potrebbe essere cambiato qualcosa.

Alessandro e Pinuccia sono ora una coppia a tutti gli effetti? Non ci resta che attendere aggiornamenti per scoprirlo. In ogni caso, che siano una coppia di fidanzati o una coppia di amici, cavaliere e dama hanno conquistato il cuore di tutti.