Tiramisù all’arancia, vorranno sapere tutti gli ingredienti per replicarla: deliziosa

Ecco che oggi vi sveliamo una ricetta favolosa che vi farà venire l’acquolina in bocca, quella del tiramisù all’arancia. Continuate a leggere.

Soffice e gustoso, il tiramisù all’arancia è fatto con un delizioso mascarpone e con i savoiardi. Un godimento generoso per il palato. Continuate a leggere per scoprire gli ingredienti e il procedimento!

Gli ingredienti del tiramisù all’arancia

Sono molte leggende si sentono intorno alla storia di questo dolce. La prima ha origine in Toscana, dove si dice che questo dolce sarebbe stato inventato a Siena in occasione della visita del Granduca Cosimo III De Medici.

Un’altra leggenda nasce in Piemonte, nel suo capoluogo Torino, dove questo dolce sarebbe stato inventato addirittura da Camillo Benso, conte di Cavour, per poi raggiungere l’Emilia Romagna con lo scrittore forlivese Pellegrino Artusi, che nel suo libro “La scienza in cucina e la arte di mangiar bene”, pubblicato nel 1891, descriveva una ricetta simile, ma senza mascarpone, sostituito in questo caso dal burro.

Veniamo ora agli ingredienti necessari per preparare questa variante all’arancia.

1 confezione di savoiardi

1 cucchiaio colmo di marmellata di arance chiare

2 arance

80 grammi mascarpone

2 uova

30 grammi di zucchero

1 pizzico di sale

Ed ecco di seguito che vi mostriamo il procedimento.

Il procedimento

Per il tiramisù all’arancia dobbiamo iniziare lavando l’arancia e, con una grattugia fine, grattugiamo un cucchiaino della sua buccia. Sbucciate l’arancia, tagliatela a spicchi di circa mezzo centimetro di spessore e tagliate gli spicchi in 8 parti.

È il momento della mousse. Separiamo gli albumi dai tuorli. In un’insalatiera mescolare i tuorli con lo zucchero con una frusta, aggiungere subito il mascarpone, la scorza d’arancia grattugiata e la marmellata.

In un’altra ciotola montate gli albumi (con un pizzico di sale) con le fruste elettriche. Incorporate delicatamente gli albumi al composto di tuorli e mascarpone con una spatola.

È giunto il momento di preparare il tiramisù all’arancia. Prendiamo due bicchieri, spremiamo il succo dell’arancia e sul fondo introduciamo i primi pezzi di savoiardi precedenti immersi nel succo. Quindi inserire anche i pezzi di arancia.

Versiamo il composto precedente fino al centro del bicchiere e rimettiamo dei pezzetti di arancia. Abbiamo finito di riempire il bicchiere con il composto. Conserviamo il tiramisù all’arancia in un luogo fresco fino al momento di servirlo.

Cosa ne pensate di questa ricetta? Fateci sapere se vi è piaciuta e se la riprodurrete in casa.