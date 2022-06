Serena Bortone, la nota e amata conduttrice di Oggi è un altro giorno, si è mostrata in una veste che nessuno ha mai visto prima. Il noto volto Rai in bikini e senza trucco ha lasciato tutti senza parole con la sua bellezza: vediamola.

Serena Bortone, una delle conduttrici più amate e note della televisione italiana. Ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori con il suo carisma e con la sua professionalità. L’estate è arrivata ed è arrivato anche per lei il momento di andare al mare.

Ma l’avete mai vista in bikini e senza trucco? Milioni di fan sono curiosi di vederla al 100% naturale. E’ una donna bellissima e sicuramente rimarrete a bocca aperta appena la vedrete in costume: scopriamo di più.

Serena Bortone al naturale: è bellissima

Oggi è un altro giorno, è uno dei programmi più amati e seguiti di sempre. Al timone c’è Serena Bortone, volto conosciuto della Rai. Ha conquistato l’affetto del pubblico con la sua determinazione e carisma in pochissimo tempo.

Classe 1970, nata a Roma l’8 settembre 1970, sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua carriera nel mondo del giornalismo inizia nel 1998 come autrice ed inviata per TeleCamere e conduttrice, nel 2006.

Nel 2010 diventa autrice e inviata di Agorà, per poi andare al timone dal 2017 fino al 2020. Nello stesso anno inizia a condurre su Rai 1 Oggi è un altro giorno. Riguardo la sua vita privata non sappiamo nulla, dato che è una persona molto riservata.

Malgrado, cerchi di mantenere la sua privacy lontana dai riflettori, Serena è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da quasi 70 mila follower. Proprio di recente, ha condiviso uno scatto di lei completamente al naturale che ha lasciato tutti a bocca aperta: vediamolo.

Serena Bortone in bikini | FOTO

Serena Bortone, sul suo profilo Instagram ama condividere foto di alcuni momenti della sua vita quotidiana. Recentemente, è finita al centro dell’attenzione per via di un suo bellissimo scatto condiviso sui social.

Nella foto, vediamo la famosa conduttrice prendere il sole in barca, completamente senza filtri o make up. Così non l’abbiamo mai vista e la sua bellezza ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta, infatti, in pochissimo tempo ha ottenuto diversi mi piace e commenti. Serena Bortone al naturale è ancora più splendida, impossibile non innamorarsi di lei.