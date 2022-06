Loredana Lecciso irrefrenabile, l’imperdonabile torto ad Albano: lui non se l’aspettava proprio

Loredana Lecciso fuori controllo. La showgirl pugliese fa un imperdonabile torto ad Albano. Il cantante di Cellino San Marco non se lo sarebbe mai aspettato da lei. Ecco che cosa sta succedendo nella loro grande famiglia.

Loredana Lecciso nell’occhio del ciclone

Loredana Lecciso è una showgirl pugliese, conosciuta soprattutto per essere la compagna di Albano, un artista di fama internazionale, tra i più amati del panorama musicale italiano. Lei, che è sempre stata al centro di gossip e dei pettegolezzi, oggi conduce una vita tranquilla mantenendo un profilo piuttosto basso.

Non la si vede più sul piccolo schermo da un po’ di tempo. Ha deciso di dedicarsi infatti agli affari di famiglia, lontano dal telecamere. Oggi Loredana Lecciso è una mamma e una moglie a tempo pieno. Si dedica alla casa e alla famiglia, ha in progetto di mettere su una linea di abbigliamento tutta sua e, come ha raccontato poi in una recente intervista, le piacerebbe tornare a esercitare la professione di giornalista pubblicista raccontando della sua meravigliosa Puglia e collaborando con riviste e quotidiani.

Sebbene sia lontana dal piccolo schermo da un po’, non smette però di far parlare di sé. Avete visto che cosa ha combinato ad Albano? Un torto davvero imperdonabile nei confronti del compagno.

La showgirl pugliese fa un ‘torto’ ad Albano

Loredana Lecciso e Albano Carrisi stanno insieme da 22 anni, un traguardo inaspettato per i fan del cantante di Cellino San Marco che hanno sempre sperato (e qualcuno ancora continua) in un ritorno di fiamma con la prima moglie, Romina Power.

Eppure, la showgirl pugliese ha messo a tacere le malelingue che la vedevano affiancata all’artista di Cellino San Marco solo per ottenere successo e notorietà mostrando il reale sentimento che ancora la lega al cantante.

Loredana oggi è fuori dalla televisione ma continua ad essere protagonista di gossip pettegolezzi. Avete visto che torto ha fatto al compagno? Tra pochissimo la showgirl pugliese festeggerà un traguardo importante, i suoi 50 anni, e per l’occasione si è concessa un’intervista al settimanale Mio in cui ha parlato anche del suo rapporto con Albano Carrisi.

A proposito della sua relazione con il cantante di Cellino San Marco, la bionda pugliese è un fiume in piena: si è tolta un sassolino dalla scarpa che ha colpito dritto il cuore dell’artista di Cellino. Sapete che cosa ha dichiarato la Lecciso?

Loredana ha affermato al giornalista di Mio che pur essendo profondamente legata al suo uomo, non ha alcuna intenzione di convolare a nozze con lui. Come riporta il settimanale, la pugliese ha dichiarato che sposarsi non avrebbe ora senso, che lo avrebbe fatto volentieri in passato ma ora sta bene così: lei e il cantante di Cellino San Marco hanno raggiunto un equilibrio tale che andare all’altare sarebbe superfluo.

Si legge in copertina:

“Il mio segreto con Albano? Per tenermelo stretto non lo sposo!”.

La chimica che c’è tra di loro, l’intesa non solo fisica ma anche mentale, è sufficiente per entrambi. Loredana e Albano condividono tanno e di comune accordo hanno deciso di ospitare nella loro famiglia alcuni profughi ucraini e questa esperienza, ha dichiarato la showgirl, li ha uniti ancora di più.