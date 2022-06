Elisa Isoardi innamoratissima, ritrova la felicità insieme a lui: chi l’avrebbe mai detto!

La nota conduttrice Elisa Isoardi trova finalmente l’amore e si innamora perdutamente di lui. Ha ritrovato la felicità: ecco chi è il suo nuovo compagno e come si sono conosciuti.

La famosa conduttrice ha interpretato ruoli di diverso genere facendosi strada nel mondo dello spettacolo. Con il tempo il suo nome ha raggiunto l’apice rendendola estremamente famosa non solo tra il pubblico ma perfino fra gli stessi Vip che fanno parte di questo ambito lavorati. Negli ultimi tempo però, nella sua vita privata non vi era posto per una relazione sentimentale, inoltre dopo la sua ultima storia lei non ha più creato dei forti legami. Pare però che nelle ultime settimane la donna si sia incredibilmente ed appassionatamente innamorata di una persona.

Per chi non lo sapesse lei ha condiviso la sua quotidianità con il noto Alessandro Di Paolo, con il quale ha trascorso molto tempo della sua vita dedicandogli innumerevoli attenzioni. Lui appunto è diventato famoso proprio per via della loro relazione, principalmente nel 2019 quando vennero paparazzati insieme e gli scatti fecero il giro d’Italia.

Con il passare del tempo i due hanno iniziato ad avvertire aria di crisi, la quale successivamente li ha completamente allontanati. Successivamente però si vociferava un ritorno di fiamma con il suo storico ex, il quel però non venne mai confermato. Nelle ultime ore la situazione sembra completamente capovolta. Vediamo quindi di chi effettivamente si tratta e come è nato l’amore fra i due.

Elisa Isoardi follemente innamorata, la sua dolce metà le ha donato un nuovo sorriso: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore sul suo nome ha iniziato a circolare un putiferio mediatico, il quale l’avvicina incredibilmente ad una persona. Questo chiacchiericcio ha lasciato completamente a bocca aperta i suoi fan, i quali già in passato si sono accorti della vicinanza di qualcuno ma ami nessuno si sarebbe aspettato una fuoriuscita pubblica.

A far iniziare i dubbi è stata proprio Diva e Donna, secondo la quale la donna attualmente vive sotto una luce diverse e proprio per questo motivo sicuramente è affiancata dalla persona che lei stessa ama fortemente. Attualmente però, nonostante le innumerevoli voci di corridoio, non vi alcun nome della persona interessata. Si presume semplicemente che i due vogliano mantenere questa loro relazione segreta ancora per qualche tempo.

Altri invece hanno presupposto un ritorno di fiamma con lo storico ex Alessandro, questa voce però non è del tutto probabile dal momento che entrambi dopo la separazione hanno preso strade completamente diverse.