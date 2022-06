“È malata”, come un fulmine a ciel sereno: Letizia di Spagna finisce sotto osservazione

Letizia di Spagna nell’occhio del ciclone. La moglie di Filippo VI finisce sotto osservazione: proprio lei “è malata”. Un fulmine a ciel sereno colpisce la monarchia iberica. Che dramma!

Arrivano notizie preoccupanti per la Royal Family spagnola: la sovrana Letizia Ortiz è malata. Che cosa sta succedendo alla moglie del re di Spagna? Non arrivano buone novelle per quanto riguarda le sue condizioni di salute.

Letizia Ortiz preoccupa tutti

Letizia Ortiz, la moglie di Filippo VI, è di nuovo sulla bocca di tutti. La sovrana spagnola è sempre protagonista di chiacchiericci, gossip e pettegolezzi. Spesso sulle prime pagine delle riviste nazionali e internazionali, attira l’attenzione per i suoi diverbi e tensioni con la suocera, la reina Sofia, ma anche per il suo stile.

Regina non solo di Spagna ma anche di moda e tendenza, i suoi look sono copiati in tutto il mondo. Persino l’amica Kate Middleton prende ispirazione per i suoi outfit da una delle reali più belle d’Europa.

Ebbene, proprio Letizia di Spagna sta facendo preoccupare tutti, si diffonde il panico nella Royal Family spagnola: la sovrana “è malata”. Che cosa le sta succedendo? I sudditi sono preoccupati per lei, temono che le sue condizioni di salute possano presto peggiorare. Anche il sovrano Filippo VI non sa più come gestire la situazione.

Qual è la malattia che ha colpito la sovrana di Spagna

Letizia di Spagna fa preoccupare il mondo ma soprattutto la Royal Family. Ad essere in pensiero per lei è in particolare il marito, il sovrano Filippo VI di Borbone. Che cosa sta succedendo ad una delle regine più belle d’Europa? Letizia Ortiz torna al centro dell’attenzione per via dei suoi disturbi alimentari: si mormora infatti che la sovrana soffra di anoressia.

Proprio recentemente, ad un evento pubblico, è apparsa eccessivamente magra: “di profilo quasi è trasparente”, fa sapere un insider vicino alla famiglia reale. Viso scheletrico, braccia minuscole, gambe magrissime e ossa sporgenti: la sovrana di Spagna è ormai l’ombra di sé stessa.

Non è la prima volta che le condizioni di salute di Letizia Ortiz preoccupano. Già un anno fa, durante un viaggio ufficiale in Sudamerica, la moglie di Filippo era apparsa così magra da far lanciare l’allarme anoressia in tutto il mondo.

Letizia, raccontano fonti vicine alla famiglia dei Borbone, è particolarmente attenta all’alimentazione ma soprattutto si sottopone a sedute di allenamento troppo intense per il suo fisico già troppo esile.

Come riportato dal settimanale tedesco Neue Post che ha lanciato l’allarme parlando delle condizioni preoccupanti di salute della sovrana spagnola, Filippo VI sarebbe arrivato a compiere un gesto estremo: avrebbe licenziato Alfonso Cortez, il personal trainer di Letizia di Spagna per tenere sotto controllo il suo peso corporeo ma purtroppo il sovrano di Spagna non è riuscito a gestire comunque la situazione.

Si mormora che Letizia, addirittura, esca di soppiatto, nel cuore della notte, per andare a fare jogging quando nessuno può vederla. Il marito è preoccupato, non sa più come controllarla e aiutare la moglie che invece sembra non rendersi conto del problema. Anche i sudditi sono preoccupati per lei e temono che la sovrana possa peggiorare sempre di più, giorno dopo giorno.