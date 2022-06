Colpo di scena a Windsor, Camilla Parker ha mentito per anni: la Regina è furiosa

Colpo di scena a casa Windsor, Camilla Parker sputa fuori tutta la verità: proprio lei ha mentito per anni alla nazione inglese. La Regina sgama tutto e ora è furiosa con la nuora. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family inglese.

La Royal Family inglese di nuovo nell’occhio del ciclone. A far parlare questa volta è Camilla Parker, proprio lei travolta da un tornado mediatico: la moglie del principe Carlo ha mentito per anni, la Regina l’ha sgamata.

Camilla Parker, spunta fuori tutta la verità tenuta nascosta fino ad ora

Camilla Parker è destinata a diventare Regina d’Inghilterra. Proprio lei, quando ci sarà l’abdicazione o quando terminerà l’esperienza terrena della monarca più longeva della storia, siederà accanto al consorte, il Principe Carlo, sul trono inglese.

Eppure, proprio lei torna ad essere prepotentemente protagonista di uno scandalo che promette di far tremare casa Windsor: Camilla Parker ha mentito per anni ma la Regina ha scoperto tutto e adesso è furiosa con la nuora.

Ma che cosa ha combinato di così grave la duchessa di Cornovaglia da far alterare la sovrana inglese? Il settimanale tedesco Neue Post cerca di fare luce su questa misteriosa vicenda che sta facendo parlare il Regno Unito e soprattutto che ha fatto infuriare i sudditi.

La Regina furiosa con la duchessa di Cornovaglia

Si sono da poco conclusi gli eventi organizzati in occasione del Giubileo di Platino che ha festeggiato i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Proprio Queen Elizabeth, la monarca più longeva della storia, ha sorpreso i sudditi con un discorso che ha lasciato a bocca aperta.

Parlando in maniera accorata, la Regina nel suo discorso di apertura del Parlamento ha dichiarato:

“Quando mio figlio diventerà re, a tempo debito, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me ed è il mio più sincero desiderio che quando arriverà quel momento Camilla sarà riconosciuta come Regina al suo fedele servizio”.

Dopo questo discorso, i sudditi hanno pensato che finalmente Camilla Parker avesse raggiunto il suo obiettivo: spodestare Queen Elizabeth e salire lei sul trono d’Inghilterra diventando regina del Regno Unito.

Eppure, proprio la Parker sorprende tutti: ha mentito per anni, non è mai stato suo desiderio quello di diventare Regina o perlomeno non lo è più. Come fa a sapere un insider vicino alla famiglia reale famiglia, Camilla sente di non essere accettata né benvoluta dal popolo inglese e teme che la sua salita al potere come regina d’Inghilterra potrebbe peggiorare ancora di più la situazione e soprattutto accentuare l’astio che il popolo inglese nutre fin da sempre nei suoi confronti.

La Regina Elisabetta ha scoperto tutto ma ora è troppo tardi, purtroppo ha già parlato pubblicamente e il suo discorso ai sudditi non può essere rimangiato. Insomma, dice settimanale Neue Post, Camilla ha spudoratamente mentito alla Regina. Se non voleva diventare sovrana, perché in questi anni ha fatto di tutto per dimostrare il contrario? Anche i sudditi, non solo Elisabetta, sono arrabbiati con lei.