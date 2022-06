Charlene e Alberto di Monaco, ma quale divorzio: arriva il lieto annuncio | Sudditi pazzi di gioia

Charlene e Alberto di Monaco, altro che crisi, arriva finalmente il lieto annuncio! I sudditi sono pazzi di gioia. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi. E chi lo avrebbe mai immaginato?

Charlene e Alberto di Monaco sorprendono tutti: finalmente dopo la tempesta torna il sereno. Arriva il lieto annuncio, altro che divorzio! La felicità è immensa.

Charlene e Alberto al settimo cielo

Charlene e Alberto di Monaco, per oltre un anno, hanno occupato le prime pagine delle riviste nazionali e internazionali. In particolare, la principessa sudafricana è stata protagonista di un anno molto faticoso durante il quale ha fatto tanto parlare di sé.

La Wittstock per via di una brutta infezione che ha messo a repentaglio la sua vita, è stata ricoverata per diversi mesi in una clinica in Sudafrica e poi in un centro di riabilitazione in Svizzera per curare un esaurimento psicofisico.

Da sei settimane è ritornata però a palazzo reale. Sebbene insistentemente voci di corridoio davano per finito il matrimonio tra i due reggenti di Monaco, arriva una notizia che lascia tutti a bocca aperta. Altroché divorzio! Il lieto annuncio sconvolge tutti. I sudditi sono al settimo cielo, finalmente la famiglia Grimaldi-Wittstock può tornare a sorridere.

Lieto annuncio per i sudditi: la famiglia Grimaldi al settimo cielo

Finalmente la tempesta è passata, Charlene e Alberto sono felici più che mai. Arriva il lieto annuncio. A dare la bella notizia è il settimanale tedesco Das Golden Blatt che dedica uno spazio proprio ai due reggenti di Monaco parlando in copertina di una seconda luna di miele.

Dopo un periodo turbolento che ha fatto spaventare tutti, la principessa sudafricana e il sovrano di Monaco possono finalmente aprire il loro cuore e mostrarsi sereni e tranquilli. Sembra infatti che tra di loro vada tutto bene e il merito è dei meravigliosi gemellini Jacques e Gabriella, complici di aver fatto riscoprire l’amore e l’affetto tra i due famosi genitori.

Come racconta un insider vicino alla famiglia reale, Alberto e consorte sono al settimo cielo così come anche i loro bambini. La famiglia è felice e in più occasioni, pubbliche e private, i componenti di casa Wittstock-Grimaldi sono apparsi sereni e sorridenti.

I sudditi possono tirare un sospiro di sollievo. Tutto il mondo era preoccupato che le condizioni di salute di Charlene potessero avere conseguenze negative per il suo matrimonio con Alberto e soprattutto per la serenità dei piccoli di casa.

Fortunatamente l’emergenza è rientrata: Charlene e Alberto, Jacques e Gabriella sono una famiglia serena. La principessa è tornata a sorridere, il suo cuore ora è colmo di gioia. Nessun divorzio dunque all’orizzonte con Alberto.

Fino a qualche settimana fa si è parlato infatti di un accordo segreto che avrebbe dovuto porre fine ad uno dei matrimoni più chiacchierati e polemici del mondo reale ma fortunatamente si è trattato solo di voci di corridoio che tali sono rimaste.

Alberto e Charlene, come riporta il settimanale tedesco Das Golden Blatt, stanno vivendo un periodo magico e i sudditi si augurano che possa essere così per sempre.