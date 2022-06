Caprese al limone, mai assaggiata? Non sai che ti perdi: si metteranno in coda per 1 pezzo

La Caprese al limone è una torta gluten free, morbida dentro friabile e croccante fuori, profuma di vaniglia e agrumi, nessuno saprà resistere a tanta bontà!

La ricetta del dolci di oggi è la Ricetta originale della Caprese al limone del Maestro De riso.

È una preparazione alquanto semplice da eseguire, ma alla fine il risultato sarà una torta Caprese al limone perfetta, il suo profumo intenso, conquisterà tutti, anche i più esigenti saranno catturati al primo morso che si scioglie letteralmente in bocca.

Per questa bontà senza paragoni è opportuno scegliere i limoni biologici più profumati, il risultato sarà una torta profumata e buonissima proprio come quella che si acquista in pasticceria!

La Caprese al limone si può conservare a temperatura ambiente anche 4 giorni (non nel frigorifero), va messa sotto una campana per torte per conservarla al meglio fino all’ultima fetta!

Vediamo dunque cosa occorre per preparare questa delizia e come procedere passo passo per una buona riuscita della ricetta.