Antonino Spinalbese, ritrova l’amore con un’altra (famosa) mora: altro che Belen!

L’ormai famoso Antonino Spinalbese volta finalmente pagina e si dimentica della showgirl Belen Rodriguez innamorandosi perdutamente di un’altra donna. Ecco di chi si tratta e come è nata la loro storia d’amore.

Come ben saprete dopo l’allontanamento dalla nota showgirl non si è fatto altro che parlare di lui ed ovviamente del ritorno di fiamma della modella con il suo storico ex. Sono appunto ormai diversi mesi che vengono riportati tutti gli aggiornamenti che interessano principalmente la nuova relazione nata fra Belen ed suo ex marito, nonché padre del suo primo figlio, Stefano De Martino.

I due hanno attirato incredibilmente l’attenzione data la loro vicinanza, nessuno appunto si sarebbe mai potuto immaginare un ritorno di fiamma cos’ concreto. Già in passato si avvicinarono, semplicemente però per poi allontanarsi nuovamente. Questa volta però sembra che il loro avvicinamento possa realmente durare nel tempo. In tutto ciò però non si è affatto parlato del pensiero appunto di Antonino. Il quale ha avvertito un duro colpo vedendo gli scatti che li ritraggono insieme.

Pare però che in questo ultimo periodo abbia deciso di non vivere più nel passato e di voltare definitivamente pagina al fianco di una grande donna. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta effettivamente e come è nato l’amore fra i due.

Antonino Spinalbese dimentica definitivamente Belen e perde la testa per lei

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore è trapelata una notizia del tutto inaspettata. In questo ultimo periodo sembrava che il noto Antonino non fosse apparentemente legato ad una persona e che la sua vita sentimentale fosse quasi rimasta particolarmente legata alla showgirl. Nelle ultime ore però una voce confermata proprio da Whoopsee lo vede proprio come protagonista indiscusso di un possibile avvicinamento sentimentale.

La donna in questione è proprio Giulia Tordini, la quale ha pubblicato alcuni scatti insieme ad Antonino che potrebbero ricondurla a lui. Facciamo chiarezza, sia lui che Giulia hanno pubblicato sulle loro Instagram Story delle foto che ritraggono qualche dettaglio d’abbigliamento di entrambi.

Inoltre la donna ha reso pubblico uno scatto di un uomo molto simile ad Antonino, il quale però non è ben visibile. Attualmente quindi pare che entrambi si siano avvicinati notevolmente, anche se per il momento non è stata confermata la notizia. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa sta accadendo fra i due e sperare una possibile conferma dei diretti interessati.