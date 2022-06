Amici, confermato il clamoroso ritorno: Maria fa tornare lei tra i banchi della scuola

Finalmente arriva una splendida notizia dal noto programma televisivo Amici condotto dalla famigerata Maria De Filippi. La conduttrice decide di darle il nuovamente il benvenuto fra i banchi della scuola. Ecco di chi si tratta e cosa accadrà a breve.

Nelle ultime ore una splendida notizia ha lasciato praticamente tutti con il fiato sospeso poiché nessuno si sarebbe mai immaginato di rivederla all’intento del noto programma televisivo condotto dalla nota Maria De Filippi. La stessa conduttrice ha deciso di proporle una nuova collaborazione. Come ben saprete ogni allievo che decide di prendere parte al noto programma televisivo si fa largo tra i volti più grandi non solo nel mondo del canto e del ballo ma perfino nel mondo dello spettacolo.

Ogni concorrente, allievo di una delle due categorie, è severamente seguito dai professori poiché possa esprimere nel migliore dei modi il suo talento all’interno della scuola. Questo è estremamente fondamentale per la loro formazione e per l’inizio della loro carriera. Proprio per questo motivo i professori continuano a spronarli chiedendo letteralmente il meglio da ognuno di loro.

Bisogna appunto ammettere che senza di questi molti talenti non avrebbero raggiunto gli stessi obbiettivi. Tutto questo appunto ha spinto ancor di più la conduttrice ad invitare lei per una nuova collaborazione. Vediamo quindi di chi si tratta e cosa accadrà a breve.

Maria De Filippi vuole di nuovo lei nello studio di Amici: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo abbiamo già anticipato nelle ultime ore la nota conduttrice ha deciso di stupirci nuovamente. Per chi non lo sapesse molti dei giovani allievi con il passare degli anni sono tornati all’intento della scuola proprio per lavorare al fianco dei professionisti. Ci basta pensare alla vincitrice di qualche edizione fa, ovvero Giulia Stabile, la quale ha ricoperto un ruolo fondamentale nello talent e non solo.

Questa volta però non si tratta affatto di un allievo ma bensì di un professore. Quest’ultima appunto nella scorsa edizione l’abbiamo vista ricoprire un ruolo completamente diverso. Stiamo indubbiamente parlando di Lorella Cuccarini, la quale nella scorsa edizione ha ricoperto il ruolo di maestra di canto. Quest’anno lei prenderà nuovamente parte al cast del programma ricoprendo nuovamente il ruolo della scorsa edizione.

“E’ un’esperienza così bella che non volevo interromperla. Tra i ragazzi vedo tanto talento e voglia di farcela. Credo che molto probabilmente manterrò la cattedra di canto“. – Queste sono le sue parole, le quali riconfermano il suo ruolo come maestra di canto nella scuola italiana più amata da tutto il pubblico.