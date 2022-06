Altro che ferro da stiro: con questo attrezzo non dovrai più stirare nulla | Costa una cavolata

Tutti vorrebbero i vestiti ben tesi, senza stirare e senza alcuna grinza. Come appena usciti stirati dalla tintoria, insomma perfetti sotto ogni lato.

Tuttavia impegnarsi in sessioni con il ferro da stiro e in particolare d’estate è una gran faticata!

Molti sono d’accordo nel dire che non c’è niente di pesante come stirare i vestiti. Allungare e combattere le pieghe di una camicia e occasionalmente bruciarne qualcuna.

È noioso, ma ovviamente a tutti noi piace indossare bene i nostri vestiti ogni giorno senza sembrare una fisarmonica (ma c’è anche chi sceglie di comprare vestiti che non devono essere stirati)

Stirare: un impegno gravoso

Se non hai mai preso in mano un ferro da stiro (o l’hai fatto ma non hai idea di come), occorre dire che ci sono dei semplici passaggi, su come stirare i vestiti e alcuni trucchi per ottenere una stiratura perfetta.

Prima di tutto, vediamo di cosa hai bisogno per iniziare a stirare.

Ferro da stiro

Tavolo da stiro

Vestiario

Tempo e voglia di stirare

E di voglia ne occorre molta, perché stirare è tutt’altro che piacevole! Inoltre occorre controllare le etichette del capo che si vuole stirare per vedere se può essere stirato o meno.

È molto importante controllare attentamente che il capo sia stirabile, se non è possibile e lo stiri? Bene, allora rimani senza indumento, quello va dritto in lavanderia, sicuramente sapranno cosa fare.

Sena contare che ogni materiale richiede un metodo di stiratura diverso e una temperatura diversa. Un capo di cotone non è la stessa cosa di un capo di seta, per esempio. Ecco perché è fondamentale dividere i capi in gruppi diversi a seconda del materiale di cui sono fatti, stirare gruppo per gruppo separatamente.

Insomma si tratta di un vero e proprio lavoro scientifico, e siamo solo a metà dell’opera, dopo arriva la parte manuale e dunque fisica: ore e ore in piedi, in una posizione statica per nulla gradita alle gambe.

Novità nel mondo della stiratura

Stirare i vestiti rappresenta uno sforzo notevole, occupa parte del nostro tempo libero ed è una delle attività che rende più onerose le bollette della luce.

Da un punto di vista ecologico non ha senso sprecare una tale quantità di energia. Probabilmente è il compito domestico dove la tecnica ha fatto meno progressi: le nostre bisnonne avevano già ferri molto simili a quelli attuali.

Trascorrere in piedi tante ore al lavoro è nocivo in termini di salute: al pari del fumo, aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Rimanere in piedi per ore consecutive comporta un aumento della pressione sulle vene, con conseguente amplificazione dello stress ossidativo,

Una alternativa alle ore in piedi a stirare sono i nuovi macchinari, in parte simili alle macchine della lavanderia che non solo stirano, ma anche asciugano capi particolari come ad esempio le camicie.

Perché una camicia sia stirata a dovere richiede numerosi passaggi e cambi di posizione sull’asse da stiro e qualche optional come quello per stirare le maniche senza la classica piega antiestetica su un lato!

Contrariamente a quanto si può pensare il costo è abbastanza contenuto, in particolare se messo in confronto con un buon ferro da stiro con caldaia a parte, che però necessita del nostro impegno in piedi.

Un esempio è la macchina CLEAN maxx, in sostanza si tratta di ferro da stiro automatico per camicie con funzione a vapore che può essere impiegato anche per magliette polo e maglioni che possono essere stirati.

Ovviamente non avrà la stessa “potenza” della macchina da lavanderia ma ci va molto vicino e noi avremo risparmiato tempo a vantaggio delle nostre gambe!