Alfonso Signorini allo scoperto, inchiodato con la famosissima dolce metà | FOTO

Alfonso Signorini esce allo scoperto. Il presentatore del Grande Fratello Vip beccato così, insieme alla famosissima dolce metà. I fan sono senza parole. Chi se lo sarebbe mai immaginato?

Alfonso Signorini è tra i conduttori più amati del piccolo schermo ma anche tra i volti noti del giornalismo più apprezzati di sempre. Da anni è il direttore di Chi, il rotocalco di gossip e pettegolezzi sempre in prima linea a condividere e a mostrare al pubblico scoop clamorosi su personaggi famosi che animano la televisione del nostro bel Paese.

Da diverso tempo è poi il seguitissimo presentatore del Grande Fratello Vip la cui sesta edizione ha avuto un successo senza precedenti. Considerata la più lunga della storia dei reality, ha tenuto compagnia ai telespettatori per oltre 6 mesi.

Nonostante il giornalista si sia concesso qualche giorno di relax in Grecia è ora pronto a tornare al lavoro. A partire dal prossimo settembre sarà nuovamente al timone dell’edizione numero 7 del GF Vip e ne vedremo sicuramente delle belle. Eppure, Alfonso Signorini comincia già a sorprendere i suoi seguitori: beccato proprio così, insieme alla famosissima dolce metà. I fan sono in visibilio.

Il conduttore del GF Vip beccato con la sua ‘dolce’ metà

Alfonso Signorini non si nasconde più, proprio lui beccato in compagnia della sua ‘dolce’ metà. Non stiamo parlando dello storico compagno Paolo Galimberti bensì di Soleil Sorge. La protagonista indiscussa della sesta edizione del GF Vip si è fatta immortalare in compagnia dell’amatissimo presentatore.

Il direttore di Chi e l’influencer italo-americana si sono concessi qualche giorno di relax insieme a Capri. In un video che è diventato virale, si vedono i due distesi su delle sdraio e, mentre brindano, compare poi una scritta “loading ten” come a voler indicare che qualcosa stanno organizzando e che presto i fan potrebbero essere informati di liete novità.

Smentite dunque definitivamente le voci che vedevano dell’astio tra il presentatore e la ex gieffina. Per settimane si è mormorato di un litigio, di cocci rotti tra i due amatissimi personaggi del piccolo schermo ma ora i fan possono stare tranquilli, tra di loro non solo il rapporto è ottimo ma presto potrebbero collaborare insieme.

Si dice infatti che Soleil potrebbe essere una nuova opinionista del GF Vip insieme a Sonia Bruganelli che a quanto pare sarà riconfermata. Oppure, tra i corridoi del gossip, si bisbiglia anche di un nuovo progetto professionale che vedrà coinvolti proprio i due peperini del piccolo schermo.

Quali novità ci attendono, dunque? Per scoprirlo non ci resta che controllare i social. Soleil che è un influencer affermatissima, è perennemente su Instagram, il mezzo più utilizzato da lei per condividere con i suoi tantissimi seguitori ogni novità della sua vita professionale e privata.

Alfonso Signorini è invece un po’ più riservato ma anche lui non manca di condividere aggiornamenti tramite i suoi profili social. Intanto tra una vacanza a Mykonos e un’altra a Capri, il conduttore si prepara a confezionare il cast del Grande Fratello Vip 7 che si preannuncia già pieno di colpi di scena.