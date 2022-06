Nunzio, altro che da solo: la bellissima ballerina di Amici gli ha rubato il cuore | FOTO

Nunzio di Amici 2022, altro che da solo! Il bravissimo ballerino del famoso talent di Canale 5 beccato insieme alla bellissima ballerina di Maria De Filippi. Ecco chi è colei che gli ha ‘rubato’ il cuore.

Nunzio Stancampiano beccato in ‘dolce’ compagnia. La lei in questione è una famosissima e bravissima ballerina di Amici. Ecco di chi si tratta. I fan sono al settimo cielo.

Nunzio Stancampiano, il vincitore morale di Amici

Il giovane ballerino siciliano si può considerare a tutti gli effetti il vincitore morale di Amici 2022. Anche se non è stato lui a vincere il talent e ad alzare la coppa dei campioni, ha lasciato sicuramente un segno indelebile nel cuore del pubblico che lo ha amato fin dal primo momento.

Ironico, divertente, solare e vivace, è stato il terremoto della casetta nonché croce e spasso di Maria De Filippi e della redazione. Definito il pupillo della moglie di Maurizio Costanzo, spesso la famosa conduttrice Mediaset si è interfacciata con lui e gli ha concesso addirittura uno spazio nella sua trasmissione dedicato alle sue perle di saggezza indirizzate alla maestra Alessandra Celentano.

Nunzio e la professoressa di danza classica non sono mai andati particolarmente d’accordo però anche il cuore severo della Celentano non ha resistito alla simpatia e all’ironia del bravissimo ballerino siciliano.

Lui che all’interno dell’accademia che lo ha ospitato per mesi non è riuscito a trovare l’amore nonostante ci fossero tante ballerine e cantanti single, fuori dal talent è stato protagonista di un ‘colpo di fulmine’: proprio Nunzio beccato in compagnia di una bellissima ballerina di Amici. Ecco di chi si tratta.

L’ex allievo di Amici beccato in compagnia della famosa ballerina del talent

Altro che da solo! Nunzio beccato in compagnia della bravissima e bellissima ballerina di Amici. Stiamo parlando niente di meno che di Francesca Tocca. La professionista del talent di Maria De Filippi è la moglie del professore di danza Raimondo Todaro.

Che cosa ci fanno insieme Nunzio e Francesca? In realtà, come hanno dimostrato i social dei due ballerini, entrambi si sono ritrovati a trascorrere qualche giorno di relax in Sicilia. Nunzio si è fatto immortalare anche insieme al suo maestro Raimondo che conosce da tanti anni, ancora prima che entrasse a far parte dell’accademia di Amici.

Nunzio, Raimondo e Francesca si trovano a Fondachello, in Sicilia, la bellissima città nella quale è nato e cresciuto il giovane ex allievo di Amici. Alunno e professore si sono mostrati sui social, belli come il sole, con alle spalle il meraviglioso mare siciliano.

Raimondo Todaro e Nunzio si stanno godendo qualche giorno di relax ma non da soli. Con loro c’è anche la bellissima Francesca Tocca. Francesca e Raimondo sono ritornati da poco insieme dopo un periodo di separazione. Anche la Tocca si sta concedendo un po’ di relax dopo il faticoso anno ad Amici e si è lasciata immortalare accanto a Nunzio.

Una foto che diventata virale, mostra i due ballerini insieme a fare serata. Raimondo non sarà geloso? Assolutamente no, tra lui e Nunzio c’è un bellissimo rapporto oltre che professionale anche e soprattutto di amicizia.