Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sono una delle coppie più amate e discusse del panorama dello spettacolo italiano. Ma lo sapete cosa è accaduto di recente tra i due? Non ci crederete mai, loro figlia Aurora è impazzita di gioia: scopriamo di più.

La storia tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che sembra non finire mai, ha fatto sognare milioni di persone. Anche a distanza di anni, la coppia è continuamente al centro dell’attenzione. Sono in molti a desiderare un ritorno di fiamma tra i due e chissà se accadrà.

Intanto, la conduttrice svizzera, il cantante romano e loro figlia sono di nuovo insieme. Sapete perché? Non ci crederete mai, ma è successo di nuovo: scopriamo di più, rimarrete a bocca aperta.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono inseparabili

Di recente, Aurora Ramazzotti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dove ha parlato dell’incredibile legame che c’è tra i suoi famosissimi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, malgrado siano separati.

La 25enne ha spiegato che nell’ultimo anno, tante cose sono cambiate. Una di queste è il rapporto tra il cantante di “Più bella cosa” e la conduttrice svizzera. Aurora ha spiegato:

“Loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude.”

Un bellissimo messaggio per tutti i genitori che si separano e che continuano a litigare senza trovare una pace per il bene dei loro figli. Ultimamente, Eros e Michelle sono tornati al centro dell’attenzione per un motivo in particolare: scopriamo di più.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme: ecco perché

La famiglia Ramazzotti – Hunziker si è riunita per un’occasione speciale, ovvero, per l’uscita del nuovo brano di Eros, “Ama”. Nel videoclip ci sono le donne più importanti della sua vita: Michelle e Aurora.

Una canzone con un messaggio molto profondo, quello di amarsi sempre. Aurora Ramazzotti, sempre durante l’intervista rilasciata al Corriere, ha svelato un retroscena incredibile:

“Ha fatto una sorpresa a me e mia mamma perché ci siamo trovate sul set senza sapere l’una dell’altra. È stato un gesto di cuore”.

Per la famiglia dell’influencer è stato un momento davvero magico. Apparire in pubblico di nuovo riuniti, dopo tanti anni, è stato un invito ad amarsi, anche se è difficile lasciarsi tutti i rancori del passato alle spalle.