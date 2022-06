“L’ha tradita”, scelta di UeD finisce in tragedia: proprio lui ha deciso di mollarla

Notizia del tutto inaspettata, la coppia più bella del noto programma UeD finisce in tragedia, proprio lui ha scelto inspiegabilmente di comportarsi così. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Nelle ultime ore una notizia del tutto inaspettata ha iniziato a fare il giro del web arrivando perfino ai diretti interessati. Il noto programma televisivo aiuta tutti coloro che lo desiderano a trovare la propria anima gemella sotto gli occhi di tutta l’Italia. Questo, per quanto può essere affascinante, nasconde delle problematiche del tutto surreali. Come ben saprete nella attualmente il dating show ha smesso di mandare in onda le proprie riprese, nella scorsa edizione però molti membri del cast hanno trovato finalmente l’amore della propria vita ed hanno mostrato a tutti la loro felicità nel condividere un momento molto importante della loro vita assieme a tutto il pubblico del programma.

Sono appunto diversi i tronisti che hanno sperato di conoscere una persona che colmasse ogni loro vuoto rendendo le loro giornate più serene. Inoltre perfino all’intento del trono classico abbiamo visto sbocciare l’amore.

Nonostante questo però dovete sapere che vi sono moli dettagli che non vengono mandati in onda o che comunque vengono tenuti dietro le telecamere. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo.

Proprio loro di UeD si allontanano definitivamente, si parla di tradimento: tuti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore una coppia molto famosa del noto programma televisivo ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé per via di alcuni dettagli riguardanti lo stato delle loro relazione che sono trapelati inspiegabilmente. Innanzitutto dovete sapere che la doppia in questione ha partecipato alla scorsa edizione del dating show. Stiamo effettivamente parlando di Matteo e Valeria. I quali hanno conquistato i telespettatori con la dolcezza e l’umiltà che li lega.

Nelle ultime ore però un chiacchiericcio in particolare li vede proprio come protagonisti indiscussi. Pare appunto che fra i due ormai non vi sia nulla di romantico ed anzi che la loro relazione sia in realtà tutta una montatura. Oltretutto, si vocifera un presunto tradimento proprio da parte di Matteo.

Insomma ciò che circola attualmente, a discapito di tutto, fa dubitare fortemente su ciò che viene raccontato da loro stessi. A far trapelare questa incredibile notizia è stata proprio Deianira Marzano, la quale è stata avvisata a sua volta da alcune fonti più che attendibile. Attualmente però i diretti interessati hanno preferito non controbattere, quindi momentaneamente la notizia non è stata confermata ma nemmeno smentita. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente cosa è successo tra i due.