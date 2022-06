Lavastoviglie, basta con le capsule: buttaci quest’ ingrediente | Bicchieri puliti e splendenti

By

Le lavastoviglie, come altri elettrodomestici, hanno un sistema operativo simile, indipendentemente dalla marca scelta.

In linea di massima, il loro utilizzo è molto intuitivo: si inseriscono i pezzi, si riempiono gli scomparti con sale, detersivo e brillantante e si sceglie il programma desiderato.

Cosa fare per mantenere pulita la lavastoviglie

Dunque alla fine sappiamo come pulirli correttamente? Anche perché gli elettrodomestici hanno bisogno di una manutenzione adeguata per offrire prestazioni di qualità come il primo giorno.

Una corretta pulizia è fondamentale per evitare guasti e prolungare la vita utile dell’apparecchio. Per questo bisogna tenere a mente che una lavastoviglie va oltre il mettere le stoviglie e premere un pulsante.

Dobbiamo tenere presente che la lavastoviglie è un dispositivo che si occupa di pulire e purificare i pezzi su cui mangiamo e cuciniamo i cibi. Il rispetto delle linee guida igieniche di base all’interno di questo apparecchio è essenziale per prevenire l’ accumulo di germi e batteri .

Ogni volta che utilizziamo la lavastoviglie, è consigliabile rimuovere i resti di cibo più grandi che possono rimanere in ciascuno dei pezzi prima di riporli all’interno.

Questo ci permette di non utilizzare più acqua del necessario, di mantenere puliti l’ interno e il filtro ed evitare l’intasamento delle tubazioni.

Viene consigliato inoltre di lasciarlo aperto dopo ogni utilizzo in modo che possa arieggiare ed evitare i cattivi odori causati dall’umidità.

La lavastoviglie è composta da diversi elementi che richiedono cure specifiche per ciascuno di essi.

Rimedi naturali che non danneggiano l’ambiente

Per eseguire una pulizia completa della lavastoviglie impiegare sia l’acido citrico, che il bicarbonato o l’aceto bianco!

Se preferisci optare per un prodotto ecologico e allo stesso tempo dotato di proprietà disinfettanti, puoi utilizzare l’ aceto bianco per igienizzare la tua lavastoviglie. L’aceto bianco è uno degli ingredienti più adatti ed efficaci per risolvere molti problemi della lavastoviglie.

Con la lavastoviglie vuota, puoi avviare un programma lungo alla massima temperatura senza aggiungere il prodotto. A metà programma, quando la lavastoviglie ha caricato tutta l’acqua è possibile mettere in pausa il programma e aggiungere l’aceto bianco.

Per aggiungere l’aceto ci sono diverse opzioni:

Versarlo direttamente all’interno della lavastoviglie.

all’interno della lavastoviglie. Riempire lo scomparto del detersivo con questo prodotto.

del detersivo con questo prodotto. Mettere un bicchiere di aceto sul vassoio superiore.

Una volta scelto quello più adatto a te non resta che rimettere in funzione l’apparecchio e lasciare che il ciclo finisca.

Via i cattivi odori dalla lavastoviglie

Quando resti del cibo finiscono nel filtro della lavastoviglie, provocano cattivi odori, oltre al non corretto funzionamento della macchina.

L’aceto bianco in questo caso può aiutarci a eliminare il problema, basta versare dell’aceto bianco su una spugna e strofinare, liberando in questo modo il filtro.

L’aceto può rendere i bicchieri lavati nella lavastoviglie non più opachi e dall’aria spenta, cosa che accade di sovente quando la temperatura è troppo alta.

L’aceto risolve in poco tempo il problema, basta vaporizzare sui bicchieri acqua e aceto e far partire il lavaggio.