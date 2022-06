Ettore Andenna, lo storico conduttore di giochi senza frontiere oggi fa tutt’altro mestiere: che fine!

Vi ricordate di Ettore Andenna? Lo storico conduttore di giochi senza frontiere, è completamente scomparso dal panorama della televisione italiana, ma è impossibile dimenticarsi di lui: scopriamo che fine ha fatto e che mestiere fa oggi.

Ettore Andenna, è stato il volto storico di Giochi senza frontiere che è stato uno dei programmi più amati e popolari d’Europa, andato in onda dal 1965 al 1999 su numerose reti televisive dei paesi europei più importanti.

Da anni, inspiegabilmente, Ettore è completamente scomparso dal piccolo schermo. Oggi la sua vita è completamente cambiata, ha addirittura cambiato mestiere. Ma tantissimi telespettatori non si sono affatto dimenticati di lui, infatti, in molti si chiedono che fine abbia fatto: scopriamo di più.

La carriera di Ettore Andenna: ripercorriamo la sua vita

Classe 1946, nato il 13 giugno a Milano, sotto il segno dei Gemelli. Ettore Andenna, uno dei personaggi più amati degli anni ’90, per la sua conduzione del noto show europeo Giochi senza frontiere.

Lui ha iniziato la sua carriera in radio a soli vent’anni, precisamente a Radio Montecarlo. Intanto, ha conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione. Successivamente ha esordito in tv nella trasmissione lombarda, La bustarella. E’ entrato anche in politica, infatti, è stato eurodeputato negli anni ’80.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che nel 1968 ha avuto una relazione con una ragazza di nobili origini, lei era fidanzata con l’erede al trono di Francia. Ma dopo 3 anni i due hanno preso strade diverse.

Successivamente si è sposato con un’altra donna e dal loro amore è nata la sua prima figlia, Thea. La ragazza ha una lesione cerebrale e vive in un centro, Don Gnocchi a Salice. Ma non tutti sanno che la vita di Ettore, oggi è completamente cambiata: scopriamo di più.

Ettore Andenna, che fine ha fatto? La sua vita attuale | Impensabile

Nel 1977, il conduttore si è fidanzato con Diana Scapolan e dopo poco si sono sposati. Dal loro legame sono venuti al mondo quattro figli maschi: Giovanni, Giaele, Gian Luigi e Gabriele. I due si sono conosciuti dietro le quinte di uno show del quale lui era al timone.

Ancora oggi, Ettore e Diana sono innamoratissimi e vivono nel Monferrato, in Piemonte. La coppia ha un’azienda agricola, dove allevano polli. Entrambi, amano la natura, proprio per questo, hanno deciso di vivere lontano dai riflettori, in un borgo completamente fuori dal mondo di appena 20 abitanti.