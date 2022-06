“Cacciato dal trono over”, addio allo storico personaggio di UeD: costretto a lasciare

UeD, scoop clamoroso per un personaggio storico del trono over: proprio lui costretto a lasciare la trasmissione, “cacciato via”. Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo.

I fan di Uomini e Donne sono rimasti senza parole. La moglie di Maurizio Costanzo ha “cacciato via” dal trono over lo storico personaggio della trasmissione. Proprio lui costretto a dire addio allo studio e al pubblico.

UeD, Maria De Filippi prende una drastica decisione

Uomini e Donne va in vacanza ma non i suoi protagonisti. Anche se la moglie di Maurizio Costanzo ha interrotto la messa in onda del dating show di Canale 5 più seguito d’Italia, è comunque già al lavoro per decidere chi sarà presente e chi no, nella prossima edizione del salotto dell’amore.

Cavalieri e dame del trono over continuano invece a mostrarsi sui loro profili social tenendo sempre alta l’attenzione e la curiosità dei telespettatori. Il pubblico adora Maria De Filippi e la sua trasmissione e non vede l’ora che arrivi settembre per ritornare in compagnia degli amatissimi e curiosi personaggi che popolano lo studio più famoso di Canale 5.

A proposito di personaggi di Uomini e Donne, sapete che cosa è accaduto? Proprio lui “cacciato” dal trono over e costretto a lasciare la trasmissione. Ecco di chi stiamo parlando e che cosa è successo. Come mai la padrona di casa ha preso questa decisione così drastica?

Chi è lo storico personaggio di Uomini e Donne costretto a lasciare la trasmissione

Non arrivano buone notizie per uno dei personaggi storici di Uomini e Donne: proprio lui costretto a lasciare la trasmissione. Stiamo parlando di Biagio Di Maro. Come informano i social, voci di corridoio dicono che il cavaliere partenopeo non farà più parte del parterre maschile a partire da settembre. Quindi, Biagio non sarà presente nella prossima edizione di Uomini e Donne.

A prendere questa decisione Maria De Filippi e la redazione che, dopo le ultime puntate che hanno visto protagonista il cavaliere napoletano il quale è stato reputato poco serio e onesto nei confronti della trasmissione e delle dame con le quali è uscito, non avrebbero intenzione di garantire la sua presenza in trasmissione.

Di Maro non farà più parte del programma. A lanciare questa indiscrezione è anche il gossipparo Amedeo Venza che, utilizzando la forma al condizionale, dice che Biagio potrebbe non far più parte della trasmissione a partire dal prossimo settembre.

Il condizionale è d’obbligo perché per il momento queste sono solo voci di corridoio. Per vedere se effettivamente il cavaliere napoletano farà nuovamente parte del salotto dei sentimenti di Canale 5, dobbiamo aspettare settembre.

Intanto lui sui social non ha accennato nulla a riguardo né ha commentato la notizia. In ogni caso, il pubblico non sarebbe dispiaciuto dalla sua eventuale assenza. Biagio Di Maro non è tra i protagonisti più amati del salotto dei sentimenti di Canale 5.

Lui, sempre al centro delle polemiche, è considerato poco serio da tutti. In molti sono convinti che Biagio voglia essere presente in trasmissione solo per avere notorietà e aumentare il numero di follower sul suo profilo Instagram.