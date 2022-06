Bufera a Monaco, Charlene sbattuta fuori da Carolina: mai nessuno ha fatto qualcosa di simile

Bufera nella famiglia Grimaldi: Charlene fatta fuori da Carolina. Mai nessuno aveva fatto una cosa del genere prima d’ora. Ecco che cosa sta accadendo nel Principato più famoso del mondo. I sudditi sono rimasti senza parole. I dettagli.

Charlene e Carolina ai ferri corti. La sorella di Alberto di Monaco mette in panchina la principessa sudafricana. Non si era mai verificata una cosa del genere, che scandalo a palazzo reale.

Charlene e Carolina ai ferri corti

Che Charlene e Carolina di Monaco non fossero mai andate d’accordo è cosa risaputa. Le due cognate reali non si sono mai davvero tollerate e più volte sono state le protagoniste di gossip e pettegolezzi che le vedevano sempre l’una contro l’altra.

Il 2021 è anche all’inizio del 2022 sono stati mesi duri per la principessa sudafricana che è stata costretta lontano da palazzo reale per curare prima una brutta infezione e poi un esaurimento psicofisico che ha cambiato completamente la sua vita.

Da qualche tempo è ritornata però a casa, nella sua Monaco ma la sorella di Alberto II sembra intenzionata a riprendere lei il potere e diventare la primadonna del Principato. Avete visto che cosa ha combinato Carolina? Questa volta ha fatto davvero fuori la cognata. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei.

La sorella di Alberto II fa fuori Charlene dal Principato

Non c’è più posto nel Principato per Charlene di Monaco. Carolina ha preso la sua decisione: la principessa sudafricana non avrà più lo stesso spazio di prima a corte. Che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi?

La moglie di Alberto II è volata a Oslo in visita ufficiale alla città e Carolina ha preso il controllo della famiglia Grimaldi e del Principato e i sudditi, si mormora, vorrebbero che fosse per sempre così.

Carolina è la preferita tra le reali, ancor più amata di Charlene. La sorella di Alberto II si è affacciata al balcone del palazzo reale, quello dei Principi ed è stata fotografata insieme alla cugina Mélanie Antoinette de Massy. Le foto pubblicate sui social hanno fatto il giro del mondo.

Carolina ha preso parte ai festeggiamenti di Saint-Jean e ha dominato la scena pubblica. Molti sperano che si possano cambiare, il prima possibile, le regole di successione e che la principessa monegasca possa presto salire al potere.

Attualmente la sorella del principe Alberto è terza in linea di successione dopo i figli di Charlene, Jacques e Gabriella. Quindi, secondo l’ordine di successione dinastico, ancora per molto tempo (e forse mai), a meno che non ci sarà un cambio effettivo delle regole, potrà prendere le redini del Principato. Certo è che Charlene è sempre più lontana dall’affetto dei sudditi che vorrebbero Carolina come regnante di Monaco.