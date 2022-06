Antonino Spinalbese annientato senza scrupoli, il gesto di Belen è una pugnalata al cuore

Il famoso Antonino Spinalbese completamente e spudoratamente umiliato, il gesto della showgirl Belen Rodriguez non passa affatto inosservato. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto cosa è successo fra i due.

Come ben saprete i due hanno trascorso un lungo periodo insieme, sono stati innamorati ed hanno dato il benvenuto ad una splendida bambina di nome Luna Marì. Successivamente però i due su sono allontanati definitivamente poiché fra loro sono nate delle complicazioni non del tutto rivelate tuttora. Al che la modella ha deciso di accettare l’aiuto offertole dall’ex marito Stefano De Martino. Da allora i due hanno continuato a stuzzicarsi incredibilmente ed anche pubblicamente.

In diverse occasioni appunto abbiamo visto il famoso parrucchiere esprimere chiaramente il suo disappunto nei confronti della donna, d’altro canto invece la donna non ha mai fatto il suo nome anche se le considerazioni fatte sono sempre state molto chiare.

Negli ultimi giorni, dopo diverso tempo di silenzio, i due sono tornati ad attaccarsi inspiegabilmente. Pare infatti che un piccolo particolare abbia spinto la super showgirl a schierarsi completamente e definitivamente contro di lui. Nelle ultime ore appunto ha deciso di compiere un gesto inaspettato rendendolo poi pubblico. Vediamo quindi di cosa effettivamente si tratta e cosa l’ha spinta a farlo.

Belen Rodriguez, il gesto fatto nei confronti di Antonino Spinalbese non passa inosservato

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi giorni è accaduto l’impensabile, il quale ha spinto la donna ad esprimere liberamente il suo disaccordo nei confronti dei diretti interessati. Ebbene, nelle scorse ore appunto il noto parrucchiera ha deciso di rilasciare un’intervista a Chi, dove ha spiegato che in realtà però lei è semplicemente la madre di sua figlia ed anzi che spera che questa volta la relazione con Stefano vada finalmente bene.

Questo suo pensiero apparentemente sicure però non è stato interpretato tale dalla donna la quale ha semplicemente pubblicato una sua foto di sé inserendo come didascalia: “Blablabla, blablabla e ancora blablabla”.

Queste sue parole presumibilmente si riferiscono proprio all’intervista lasciata da Antonino, inoltre come vi abbiamo già anticipato pare i due non siano affatto rimasti in buoni rapporti, nonostante questo sia indispensabile per la crescita di Luna. Altre voci però presuppongono che questo suo sfogo sia principalmente legato all’allontanamento da Mediaset. Attualmente non vi sono molti dettagli sull’argomento, nei prossimi giorni però sicuramente spunterà qualcosa. Non ci resta quindi che attendere che uno dei due si faccia avanti.