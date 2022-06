Ambra Angiolini al settimo cielo, passa la nottata col famoso collega di Renga | FOTO

La nota attrice e conduttrice Ambra Angiolini decide di trascorre l’intera notte propria assieme ad un collega del suo storico ex Francesco Renga. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

La nota conduttrice continua a far parlare di sé per via di alcuni dettagli che non sono passati affatto inosservati. Come ben saprete negli ultimi mesi la famosissima conduttrice non ha attraversato un periodo particolarmente soddisfacente e sereno dal momento che h dovuto affrontare la separazione dal noto allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Sono molte appunto le voci che riguardano proprio il loro allontanamento. Si parla appunto di un o più tradimenti dell’allenatore nei confronti della nota attrice. Ovviamente questo l’ha colpita profondamente ed ha influenzato incredibile e le sue giornate ed ovviamente la sua vita privata.

Successivamente la separazione ha tentato in ogni modo di prendere nuovamente in mano le redini della sua vita ed ha iniziato a pensare solo ed esclusivamente alla sua vita lavorativa. Attualmente appunto la vediamo impegnata in diversi progetti che spera di realizzare il prima possibile.

Nelle ultime ore però un dettaglio in particolare ha attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico poiché la donna si è ritrovata dover trascorrere la notte proprio assieme ad un noto collega del suo storico ex Francesco Renga. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo davvero e soprattutto di chi si tratta.

Ambra Angiolini passa la notte assieme al noto collega dell’ex Francesco Regna: ecco di chi si tratta e cosa è successo tra loro

Come vi abbiamo già detto nell’ultimo periodo la donna si è concentrata principalmente sul suo lavoro e per questo non sono trapelate molte notizie riguardo la sua vita sentimentale. Nelle scorse ore appunto la famosa attrice e conduttrice si è ritrovata in una situazione particolare. Come vi abbiamo dette lei è un volto famoso in diversi ambiti, nel mondo dello spettacolo, del cinema e molto altro. Per questo motivo infatti viene considerata un’artista a tutti gli effetti.

Attualmente si ritrova a ricoprire un ruolo fondamentale per uno dei programmi più seguiti da tutti gli italiani. Siede appunto al fianco di alcuni degli artisti musicali più seguiti con lo scopo di sedere al posto della giuria di X-Factor Italia.

Nelle scorse ore appunto, assieme ad un suo attuale collega, nonché collega perfino del suo storico ex Francesco Renga, si è ritrovata a fare le ore piccole poiché il suo compito all’intento dello studio non era ancora giunto al termine. Lei, assieme a Fedez, come si può ben vedere dall’immagine sopra inserita, con al fianco Dargen D’Amico e Rkomi hanno lavorato fino a tarda notte.