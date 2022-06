UeD, inchiodato con l’altra dama del trono over: mazzata finale per Ida Platano | FOTO

La nota dama del Trono over di UeD, Ida Platano, subisce un ‘tradimento’ clamoroso, proprio lui ha scelto un’altra donna. Ecco di chi si tratta effettivamente. cosa è successo davvero tra i due.

In questo ultimo periodo i pensieri che frullano nella mente della donna sono davvero innumerevoli. Gli ultimi mesi trascorsi all’intento dello studio del programma appunto le hanno fatto mettere in discussione diverse argomentazioni e perfino il suo percorso allo stesso dating show che l’ha resa famosa. Lei ha provato dei forti sentimenti per diversi uomini, ovvero i cavalieri presenti nel Trono over. Alcuni di questi però non hanno ricambiato il suo affetto, altri invece desideravano una vita ben lontana da ciò vorrebbe vivere lei.

Inoltre l’entrata del suo storico ex ha Riccardo le ha scombussolato completamente i pieni e per questo motivo si è ritrovata in una confusione mentale e sentimentale molto forte. Un uomo in particolare però nel corso del suo percorso ha attirato incredibilmente la sua attenzione, chi segue il programma appunto conosce perfettamente tutti i suoi flirt e ciò che si nasconde dietro ad una semplice storia.

Nelle ultime ore però, qualcosa ha nuovamente fatto dubitare la donna, la quale pensava di aver preso la scelta giusta ma, ad oggi, si ritrova particolarmente ferita. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente.

Ida Platano completamente dimenticata da lui, visto insieme ad un’altra donna: ecco di chi stiamo parlando

Come vi abbiamo già anticipato in questo ultimo periodo sono innumerevoli i pensieri della donna, numerose le domande che si pone senza però giungere ad una risposta conclusiva. Dopo le scorse ore però, questi ultimi sono indubbiamente incrementati. Per chi non lo sapesse appunto non molto tempo fa la donna ha provato un forte interesse nei confronti di un cavaliere in particolare. La loro frequentazione però è stata interrotta dall’arrivo di Riccardo.

Ebbene si, stiamo proprio parlando di Marcello Messina, il quale ha incuriosito molto non solo la dama ma perfino il pubblico. Ciò che ha stupito tutti in particolar modo è proprio la sua eleganza ed i suoi valori che ad oggi lo caratterizzano. Nelle ultime ore il cavaliere ha trascorso del tempo assieme ad una donna, anch’essa famosa grazie alla sua partecipazione al noto programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Stiamo parlando di Isabella Ricci, la quale ha poi pubblicato uno scatto che li ritrae insieme proprio sulle sue Instagram Story. Sembra inoltre che la natura del loro incontro sia completamente casuale, non vi sono però dei dettagli che confermerebbero effettivamente questa versione.